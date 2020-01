Espelkamp/Lübbecke (WB). Zwei Straßenräuber haben am Sonntagnachmittag in Espelkamp einer 71-jährige Frau aus Lübbecke die Handtasche entrissen. Bei dieser Attacke wurde ihr Opfer schwer verletzt.

Die Seniorin ging sich in Begleitung zweier Ehepaare die Kantstraße in Espelkamp entlang, als sich um etwa 16.30 Uhr zwei junge Männer näherten. Unvermittelt ergriff einer der beiden Täter die Handtasche der 71-Jährigen. Weil sich der Riemen der Tasche an ihrem Arm verfing, brachte der Angriff die 71-Jährige zu Fall. Als die Frau am Boden lag, entriss der Täter die Tasche und flüchtete mit seinem Komplizen in Richtung Tilsiter Weg. Beim Sturz erlitt die Lübbeckerin schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Seniorin ins Krankenhaus Lübbecke.

Die Zeugen des Überfalls beschrieben die flüchtigen Täter wie folgt: Die jungen Männer sind zwischen 16 und 20 Jahre alt, schlank, dunkelhaarig und etwa 1,65 bis 1,75 Meter groß. Obwohl die Polizei direkt nach der Attacke eine Fahndung einleitete, verlief diese bis Sonntagabend ergebnislos.

Die Polizei bittet alle, die Hinweise zu den Flüchtigen abgeben können, sich unter Telefon 0571/88660 zu melden.