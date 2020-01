Espelkamp (WB). In Espelkamp ist am Dienstagabend ein offenbar bereits länger schwelender Streit zweier Familien aus Espelkamp und Nienburg auf offener Straße eskaliert. Dabei hat unter anderem ein Beteiligter mit seinem Pkw das Fahrzeug seines Kontrahenten gerammt.

Gegen 20.30 Uhr befuhr ein 39-Jähriger aus Nienburg mit seinem Ford die Ratzenburger Straße. Im Verlauf der Fahrt näherte sich von hinten ein Audi, wobei der Fahrer, ein 30-jähriger aus Espelkamp, sehr dicht auffuhr und mehrmals das Fernlicht betätigte.

Im Bereich einer Kurve setzte der Audi-Fahrer schließlich zum Überholen an und fuhr, nach ersten Erkenntnissen der Polizei, mutmaßlich absichtlich in die Fahrzeugseite des Ford. Der Pkw geriet leicht ins Schleudern, war aber weiterhin fahrtüchtig, so dass der 39-Jährige zunächst weiter fuhr und erst an der nächsten rotlichtzeigenden Ampel anhielt. Hier stieg der der 30-Jährige aus seinem Fahrzeug und schlug mit einem Baseballschläger auf die Windschutzscheibe des Ford ein. Der Nienburger flüchtete daraufhin zur Polizeidienststelle nach Lübbecke.

Durch das Rammen des Ford wurde in diesem ein 31-Jähriger leicht verletzt. Im Rahmen der Fahndung konnte der 30-jährige Espelkamper durch Polizeibeamte in seiner Wohnung angetroffen werden. Aufgrund der ihm vorgeworfenen Taten wurde sowohl der Führerschein als auch sein Pkw beschlagnahmt. Weiterhin erwartet ihn nun ein Strafverfahren.