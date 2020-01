Espelkamp/Rahden/Stemwede (WB). Bei einem Verkehrsunfall in Espelkamp sind am Mittwoch vier Personen verletzt worden. Sie mussten nach Polizeiangaben in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Der Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch gegen 16.40 Uhr. Eine 20-Jährige aus Rahden befuhr mit ihrem VW die Vehlager Straße in Richtung Oppenweher Straße. An der Kreuzung zur Osnabrücker Straße stieß sie mit dem Daimler eines 87-Jährigen aus Stemwede zusammen, der die Osnabrücker Straße in Richtung Levern befuhr.

Durch den Zusammenstoß wurden sowohl die beiden Fahrer als auch zwei Mitfahrer im Mercedes, ein 85-jähriger und eine 84-Jährige verletzt. Sie wurden zunächst an der Unfallstelle durch zahlreiche Rettungskräfte sowie einen Notarzt erstversorgt und anschließend in die Krankenhäuser nach Lübbecke und Rahden gebracht. Die erheblich beschädigten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Nach der polizeilichen Unfallaufnahme sowie der Reinigung der Fahrbahn durch die Feuerwehr konnte die Unfallstelle nach 30 Minuten für den Verkehr wieder freigegeben werden. Der Gesamtschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.