Von Andreas Kokemoor

Espelkamp (WB). Die Feuerwehr Espelkamp ist im Jahr 2019 rein rechnerisch an jedem Arbeitstag im Einsatz gewesen. Christel Senckel, stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Espelkamp, dankte in der Jahreshauptversammlung am Sonntagmorgen im Bürgerhaus allen Espelkamper Feuerwehrfrauen und -männern im Namen der Stadt und der Bürger. „Wir müssen uns immer wieder bewusst werden, was diese ehrenamtlichen Kräfte leisten und wollen für entsprechende Rahmenbedingungen und die technische Ausstattung sorgen“, sagte sie. Drei neue Fahrzeuge würden in diesem Jahr noch auf dem Plan stehen, erklärte sie.