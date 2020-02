Das Löschpulver ist hartnäckig. Unbekannte haben in der Nacht zu Montag eine Tür der Andreaskirche besprüht. Foto: Arndt Hoppe

Lübbecke (WB/fn). In der Nacht zu Montag haben unbekannte Täter eine Nebeneingangstür zur Lübbecker St.-Andreas-Kirche mit weißem Löschpulver besprüht. Am Morgen lag ein geleerter Feuerlöscher auf dem Kirchhof, sagt Pfarrer Eberhard Helling. Offenbar das Tatwerkzeug. Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Lübbecke hat bei der Polizei Anzeige erstattet.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, liegt der Tatzeitraum zwischen Sonntag, 23 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr. Woher der von dem oder den Tätern benutzte Feuerlöscher stammt, sei noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, heißt es von der Kreispolizeibehörde in Minden.

Pfarrer Helling rückt der Verunstaltung zu Leibe

Pfarrer Eberhard Helling ist der Verunstaltung an der Nebeneingangstür gegenüber des Gemeindehauses bereits mit einem Industriestaubsauger zu Leibe gerückt. Mit mäßigem Erfolg. „Das Pulver geht in die Ritzen rein und lässt sich nur schwer entfernen“, sagte Helling. Die Gemeinde werde wohl eine Gebäudereinigung engagieren müssen. „Ärgerlich. Aber zum Glück ist es kein Farbspray.“ Helling findet aber mindestens ebenso ärgerlich wie die Verunreinigung, dass der Feuerlöscher nun an seinem eigentlichen Einsatzort fehlt. „Wenn wirklich etwas passiert, steht er nicht zum Brandlöschen zur Verfügung“, sagt Helling.

Im vergangenen Sommer hat es nach Angaben der Polizei vergleichbare Taten gegeben. Damals haben Unbekannte mehrfach Feuerlöscher aus den beiden Lübbecker Parkhäusern entwendet und leer gesprüht.