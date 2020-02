Die 4 Dominos sind ein echtes Highlight der Region. Sie laden zu einer musikalischen Zeitreise ein. Ihr Programm beginnt in den 1960-er Jahren und führt dann weiter in die 1970-er. Der Film „American Graffiti“ spielt genau in dieser Zeit und nimmt den Zeitgeist der Songs, die von den Dominos gespielt werden, auf.

Flotte Sohle

In den vergangenen Jahren war die Band schon zweimal bei Kino & Musik zu Gast. Gerd, Pete, Siggi und Scous nehmen ihre Gäste mit in die Zeit, in der noch die Juke-Boxen in den Cafés standen und bei Münzeinwurf spontan eine flotte Sohle aufs Parkett gelegt wurde.

Das Repertoire der 4 Dominos umfasst Songs von Pop über Rock ‘N’ Roll, Evergreens, Balladen und Country-Music – immer stimmungsvoll und live dargeboten. Es ist Musik zum Wohlfühlen, Mitsingen und Genießen, wobei der zwei- bis dreistimmige Gesang im Vordergrund steht. Unterstützt wird der Gesang mit akustischer Gitarre, Bass sowie Schlagzeug oder Cajon.

Lieblingsstücke

Die Musiker haben ein Programm vorbereitet, das ihre Lieblingsstücke enthält. Sie spielen mit viel Leidenschaft, die die Besucher sicherlich spüren und fühlen werden, so dass der Funke auf das Publikum im Elite-Kino schnell überspringt. Mit dem bunten Querschnitt der Lieder konnten die Musiker auch schon in früheren Jahren ihr Publikum im Elite begeistern. Kaum ein Gast konnte damals die Füße still halten und so mancher nutzte die schmalen Gänge im Kino, um zu tanzen. Ohne mehrere Zugaben kamen die Musiker nicht von der Bühne. Davon ist auch am kommenden Samstag auszugehen.

Film-Klassiker

Der Film „American Graffiti“ flimmert im Gleichklang am Abend über die Leinwand des Elite-Kino. Das Werk hat sich mittlerweile Kultstatus erspielt. In den Hauptrollen sind unter anderem Richard Dreyfuss und Harrison Ford zu sehen. Regie führte George Lucas.

Wie der Verein „Forum – Bürgerhaus & Veranstaltungen“ mitteilt, sind nur noch wenige Karten für die Veranstaltung erhältlich. Tickets gibt es im Kulturbüro im Bürgerhaus und in der Buchhandlung Lienstädt & Schürmann.