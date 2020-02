Wenn sich die Schüler zusammensetzen, um zu erfinden, wie man Lehrer in der Pause oder in Freistunden findet, dann tun sie das, weil sie „Schule anders denken“ wollen und sollen. All dies war Inhalt der Ideenwerkstatt am Söderblom-Gymnasium.

Problemlösung

42 Jugendliche der Jahrgangsstufen 8, 10 (EF) und 11 (Q1) haben bei den drei „Hackdays“ beim bundesweiten Projekt „Make your school“ auf Initiative von „Wissenschaft im Dialog“, gefördert von der Klaus-Tschira-Stiftung, experimentiert, um nach technischen und digitalen Hilfsmitteln zu suchen, die für die Bildung an Schulen beitragen und neue Impulse für den Schulalltag setzen. Die stellvertretende Schulleiterin Elke Hanheide sprach von spannenden Tüfteltagen.

„Der Begriff ‚Hack‘ steht für eine kreative und originelle Problemlösung mit viel Experimentierfreude. Bei einem wissenschaftlichen Hackday – auch Hackathon oder Hackfest genannt – kommen Forschende, Entwicklerinnen und Entwickler, Designerinnen und Designer und alle, die Spaß am Tüfteln haben, zusammen“, erklärte Neslican Ulucan, Projektmanagerin. Von Seiten der Schule wurden die Projektteilnehmer von Informatiklehrerin Sabine Salloch und Philipp Kechlo betreut.

42 Schüler des Söderblom-Gymnasiums haben sich bei den „Hackdays“ über verschiedene Erfindungen Gedanken gemacht und ihre Ideen auch in die Tat umgesetzt. Die Ergebnisse haben die Schüler nun während einer Präsentation unter anderem den Eltern vorgestellt. Foto: Andreas Kokemoor 42 Schüler des Söderblom-Gymnasiums haben sich bei den „Hackdays“ über verschiedene Erfindungen Gedanken gemacht und ihre Ideen auch in die Tat umgesetzt. Die Ergebnisse haben die Schüler nun während einer Präsentation unter anderem den Eltern vorgestellt. Foto: Andreas Kokemoor

Mentoren der Stiftung waren Tim Lofi, Marie Vogelmann, David Bailey und Benjamin Wiemann. Von der Grundidee bis zum fertigen Produkt blieb alles den Schülern überlassen.

Eltern und Interessierte bekamen die Ergebnisse präsentiert: Noch nicht ganz fertig, aber auf alle Fälle spruchreif war der sprechende Abfalleimer, der angibt, in welche Tonne welcher Müll muss. Gleich zwei Gruppen beschäftigten sich mit automatischen Meldesystemen, die das Melden im Unterricht mit Armen und Finger überflüssig machen. Stattdessen gibt es das Melden per Knopfdruck. Lehrer und Schüler können auf diese Weise Werte für die „sonstige Leistung“ festhalten, wie oft sie was gewusst hätten. Und Lehrer können sehen, wer sich wie oft meldet, wen er schon „dran“ hatte und vieles mehr.

Ebenfalls zwei Teams entwarfen Systeme, um Lehrer auf dem schnellsten Weg im Lehrerzimmer oder einer Fachklasse zu finden.

In die gleiche Kerbe schlug eine Gruppe, die nach Lösungen suchte, um Schülern anzuzeigen, welcher Klassenraum für Freistunden zu welcher Zeit leer steht.

Eine weitere Ideenschmiede entwarf einen Tischtennisball-Verleih-Automaten, der nach Einscannen der Daten des Schüler-Ausweises ein Pausen-Spielgerät zum Verleih ausgibt. Wenn es nach den Söderblomern geht, dann ist der SV-Briefkasten in Zukunft auch digital und weiß, wer zu welcher Zeit Post gesendet hat.

Die Teilnehmer

Teilnehmer an den „Hackdays“ waren: Aaron Forke, Babish Logan, Daniel Voth, Fabian Wedel, Luis Lammersiek (Team Technische Untersützung), Anna Winkelhaus, Delia Käding, Esra Arslanboga, Franziska Epp, Kjell Blase, Lena Beckschewe und Sophie Duchna (Meldesystem), Jacob Frodermann, Levi Eichholz, Lasse Wesemann und Nils Gläser (Automatischer Pausenball), Ben Dyck, David Reimer, Helin Alan, Janneck Franke, Luke Schwengel und Nicole Jäger (SV-Briefkasten), Josias Schott und Leon Unruh (Lehrer-Trecking-System-Basic-Team), Anton Zarvin, Manuel Dosch, Philipp Spiekermann und Vincent Wesphal (Lehrer-Tracking-System-Extension-Team), Alexander Isaak, Daniel Stankus, Fynn Engelbrecht, Jannis Gassner, Joel Littau und Jusin Jan (Spire – Schlauer-Personen-Innenraum-Erkenner), Bennet Wucherpfennig, Cara Hammermeister, Carl Lohmeier, Florian Becker, Marie Spreen, Noah Spreen und Tobi Reimers (Der kleine Trennungsberater).