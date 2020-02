Janis Bukovskis ist Sänger und Gitarrist der Latvian Blues Band. Er und seine vier Mitstreiter haben am vergangenen Wochenende in der Alten Schule ihre Premiere gegeben. Ihr Auftritt wurde von den Gästen frenetisch gefeiert. Foto: Jan Lücking

Espelkamp-Gestringen (WB/JP). Grandiosen Blues aus Lettland hat die Alte Schule in Vor-Gestringen nun beheimatet. Mit sehr viel Spielfreude, Gefühl und dem Blues im Blut präsentierte sich die Formation Latvian Blues Band den Besuchern.

Bandleader Janis Bukovskis (Gitarre und Gesang), Rolands Saulietis (Drums), Marcis Kalnins (Bass), Artis Locmelis (Keyboard und Saxofon) und Viesturs Grapmanis (Trompete) benötigten nicht lange, um auf der Kleinkunstbrettlbühne ihre Betriebstemperatur zu erreichen. Die Vollblutmusiker aus dem Baltikum überzeugten und Bandleader Janis Bukovskis verstand es, seine gefühlvolle Stimme einzusetzen.

Wahre Freude

Es war eine wahre Freude, welche Variabilität die Latvian Blues Band an den Tag legte. Mal schwebten die Töne ganz leise durch die Alte Schule. Dann wieder ließ das Quintett jede Note mit viel Druck die Wände der Alten Schule erzittern. Diese Vielfalt wurde garniert mit der tollen Stimme von Janis Bukovskis, der am Tag des Auftritts Geburtstag hatte.

Artis Locmelis überzeugte an Keyboard und Saxofon. Trompeter Viesturs Grapmanis sorgte mit seinem Blasinstrument für weitere Glanzpunkte an diesem gelungenen Konzertabend. Alle Musiker bekamen die Gelegenheit, sich als Solisten zu präsentieren. Mit stehenden Ovationen forderte das Publikum am Ende des Sets eine Zugabe von der Band.

Der Abschluss

Und da liefen sie natürlich bei den fünf Musikern offene Türen ein. Mit einem gefühlvollen Instrumental-Blues verwöhnte die Latvian Blues Band das Trommelfell der Musik-Fans. Ein grandioser Abschluss eines wundervollen Blueskonzertes. Die Premiere ist mehr als gelungen gewesen. Es bleibt zu hoffen, dass die Latvian Blues Band ganz bald schon wieder Station in Vor-Gestringen macht. Denn von dem Quintett kann man gar nicht genug bekommen. Am Freitag, 28. Februar, wird das Programm in der Alten Schule mit dem Shaunette Hildabrand Trio fortgesetzt. Ab 20 Uhr erwartet das Publikum eine mitreißende Reise durch die Welt des Jazz.