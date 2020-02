Der Borås-Park mit dem Bewegungsparcours ist eines der Projekte in der Stadt, an dem der Seniorenbeirat maßgeblichen Anteil bei der Umsetzung hatte. Der Park hätte bei „Hier hat Alt werden Zukunft“ als Beispiel angeführt werden können. Foto: Quebbemann

Von Felix Quebbemann

Espelkamp (WB). Die so genannte Alterspyramide, die Grafik die anzeigt, wie sich die Altersstruktur in Deutschland entwickelt, zeigt: Die Anzahl der älteren Menschen in Deutschland nimmt zu.