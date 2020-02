Mehr als 100 Millionen Euro habe die Aufbaugesellschaft seit dem Jahr 2005 in den Wohnungsbau in Espelkamp investiert. Mehr als die Hälfte davon nur für Instandhaltung und Modernisierungen.

Instandhaltung

Der Bundestagsabgeordnete Achim Post und sein Landtagskollege Ernst-Wilhelm Rahe besuchen regelmäßig Wirtschaftsunternehmen in der Region zu Gesprächen. Bei der Aufbau wurden sie begleitet vom SPD Fraktionsvorsitzenden Reinhard Bösch und Ratsmitglied Hartmut Stickan.

„Instandhaltung des Bestandes und regelmäßige Modernisierung unserer Wohnungen mit möglichst stabilen Mieten in Einklang zu bringen ist ein wesentliches Ziel unseres Unternehmens“ betonte Geschäftsführer Hans-Jörg Schmidt. “Gleichzeitig liegt uns eine ständige Verbesserung des Wohnumfeldes in enger Absprach mit unseren Mietern am Herzen.“ Hierbei konnte in den vergangenen Jahren auf Fördermittel aus dem Programm Soziale Stadt zurückgegriffen werden, ein Gemeinschaftsprogramm von Bund und Land Nordrhein-Westfalen. „Leider läuft dieses Programm jetzt aus und wir müssen sehen, wie wir weiterhin unsere Ziele dann aus eigenen Mitteln fortsetzen können.“

Konkretes Projekt

Aktuell ist eine der größten Baumaßnahmen die Modernisierung der Großwohnanlage in der Gabelhorst 33. „Dieses Gebäude im Bestand und vollständig vermietet zu modernisieren und neueste Brandschutzvorschriften umzusetzen, ist schon eine Riesenaufgabe. Aber wir hoffen, dieses in der ersten Jahreshälfte abschließen zu können“, kam Schmidt gleich auf ein konkretes Projekt zu sprechen.

Im Wohnungsneubau stehen ebenfalls große Projekte an. Insgesamt sind etwa 120 Wohnungen in den nächsten fünf Jahren in der Planung. Um die Stadt als Wohnort für Fachkräfte attraktiver zu machen, hat die Aufbau eine Umfrage unter hoch qualifizierten jüngeren Fachkräften in ausgesuchten Industrieunternehmen vorgenommen. Nach der Auswertung wird in diesem Jahr eine neue Wohnanlage mit modernsten Ansprüchen und Gemeinschaftsräumen entstehen. Ziel sei die langfristige Bindung von Fachkräften in Espelkamp – auch als Wohnort.

Betreutes Wohnen

Ebenso sollen in diesem Jahr gemeinsam mit dem Wittekindshof Wohnungen für betreutes Wohnen an der Neißer Straße geschaffen werden. Weitere gemeinschaftliche Wohnprojekte sind im neuen Ostlandpark geplant und am Thorner Weg sollen zwei neue Wohnanlagen mit je zwölf bezahlbaren Wohnungen entstehen.

Und Schmidt hat noch ein großes Ziel für den Wohnungsbestand der Aufbau: Er möchte diesen energetisch vollständig von fossilen Brennstoffen lösen und mittelfristig 100 Prozent auf regenerative Energien umstellen. Dazu wird mit den Stadtwerken geplant und gearbeitet.

Förderung

Unterstützung für diese Ziele bekam der Aufbau-Geschäftsführer von der SPD: „Bei der Umsetzung werden wir als SPD Fraktion im Rat sehr eng mit Ihnen zusammenarbeiten“, versprach Reinhard Bösch. Achim Post und Ernst-Wilhelm Rahe vernahmen den Wunsch nach weiterer Förderung des Wohnungsbaus: „Über rein finanzielle Mittel hinaus ist es wichtig, dass Bund und Länder günstige Rahmenbedingungen schaffen.“ Der vorhandene Mietwohnungsbau solle den geänderten Ansprüchen des Marktes angepasst und die Ziele des Klimapaktes auch im Wohnungsbau umgesetzt werden.

Quartiersmanagement

Gut angenommen werde das Quartiersmanagement an der Isenstedter Straße. „Ein Projekt, das auf jeden Fall auch über das Förderende 2020 hinaus Bestand haben sollte“, sagte Hartmut Stickan.