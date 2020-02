Von Felix Quebbemann

Alleinstellungsmerkmal

Senckel freute sich, dass sie in Vertretung von Bürgermeister Heinrich Vieker die Teilnehmer des Empfangs rund um Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Johannes Beverungen auf Schloss Benkhausen begrüßen durfte.

Sie unterstrich, wieviel die Stadt und der Stadtmarketingverein für den Einzelhandel in Espelkamp unternehme und sprach unter anderem das Parken ohne Parkgebühr in der Innenstadt und das freie W-Lan an. Auch das Beleuchtungskonzept solle künftig für ein „Alleinstellungsmerkmal“ in Espelkamp sorgen.

Die Politik, so Senckel weiter, werde für flankierende Maßnahmen sorgen, um den Handel zu unterstützen. Gegen den Strukturwandel aber könne die Politik auch nichts machen. Sie betonte die gewichtige Rolle, die der Stadtmarketingverein für die Entwicklung des Einzelhandels in Espelkamp spiele. Dieser sei vor mehr als 20 Jahren gegründet worden. Von Anfang an dabei sei Wilhelm Schwarz.

„Wir-Gefühl“

Der Einzelhändler sprach stellvertretend für seine Espelkamper Kollegen und hob das „Wir-Gefühl“ hervor, das der Stadtmarketingverein geschaffen habe. Es gebe in der Stadt wenige Leerstände, sagte Schwarz. Er finde es „toll, dass der Neujahrsempfang in Espelkamp stattfindet“.

Paul Gauselmann als Schlossherr und somit Gastgeber der Veranstaltung übernahm spontan die Begrüßung der mehr als 100 Gäste. Das war eigentlich nicht geplant. Doch hatte Gastredner, CDU-Vorstandsmitglied Elmar Brok, aufgrund der Entwicklungen in der Bundes-CDU kurzfristig seinen Besuch abgesagt.

Patriotismus

In einem kurzen geschichtlichen Abriss stellte Unternehmer Gauselmann den Werdegang des Schlosses dar, das unter anderem als Schulungszentrum schon weit über die Grenzen Espelkamps hinaus beliebt sei. Auch die Rentei als gastronomischer Betrieb sei als Frühstück-Location auf Monate hinaus ausgebucht. Zudem hätten sich bereits mehr als 200 Hochzeitsgäste auf Schloss Benkhausen das Ja-Wort gegeben.

Landrat Dr. Ralf Niermann forderte in seiner emotionalen Rede zu mehr „Patriotismus beim Kunden“ auf. Das Bewusstsein für den Kauf beim Einzelhändler müsse geschärft und regionale Erzeugnisse und deutsche Produkte sollten nachgefragt werden. „Es gibt einem ein gutes Gefühl, wenn man die Hose oder die Uhr bei einem heimischen Einzelhändler gekauft hat.“ Es könne sein, dass man dann ein paar Euro mehr bezahle. „Damit aber sichert man Arbeitsplätze.“

Einkaufszentren

Ausdrücklich warnte er vor Parteien, „die das demokratische System von innen aushöhlen“. Ihnen dürfe man die Geschicke nicht anvertrauen. Sie stünden für ein ganz anderes Deutschland. „Es ist wichtig, dass wir in OWL keine Verhältnisse wie in Thüringen bekommen.“ Niermann fügte an, er wünsche sich gute, stabile politische Verhältnisse. „Von den Nationalisten kann das Land nur ins Unglück gestürzt werden.“

Ihm sei es wichtig, dass die Kluft zwischen arm und reich nicht noch weiter auseinandergehe, sagte der Landrat. Es dürften auch nicht nur die großen Einkaufszentren auf der Wiese entstehen. „Der Handel in der Region soll gedeihen.“ Für Espelkamp hatte Niermann viel Lob parat: „Espelkamp löst Erstaunen aus und hat eine tolle Entwicklung genommen. Espelkamp ist ein wirtschaftlicher Motor.“

Unruhige Zeiten

„Die familiengeführten Unternehmen halten die Wirtschaft am Laufen“, stellte Prof. Dr. Johannes Beverungen heraus. Es seien momentan unruhige Zeiten weltweit. Diese beträfen auch den Handel. Verschwinde der stationäre Handel, sterbe auch immer ein Stück Heimat. Er sprach sich daher für Maßnahmen aus, „die das Erreichen der Innenstädte attraktiv und das Einkaufen einfach machen“. Poller, wie die in Minden geplanten, die das Erreichen der Innenstadt erschweren, seien kontraproduktiv.

Lobend erwähnte er die „Lübbecker Erklärung“. Demnach werde jeder Euro, den das Stadtmarketing als Mitgliedsbeitrag einnehme, von der Stadt verdoppelt.