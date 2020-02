Espelkamp (WB/fq). Die Forderung nach einer Baumschutzsatzung ist immer wieder in verschiedenen Ausschuss-Sitzungen aufgekommen. Grund dafür waren in der jüngsten Zeit nicht nur die verschiedenen Baumfällaktion zugunsten der Sportanlage am Hindenburgring oder für das Ärztehaus. Seitens der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen wurde auch die Möglichkeit vorgeschlagen, eine Baumschutzsatzung für den privaten Bereich aufzustellen, um so unter anderem die Bäume auf den Privatgrundstücken zu schützen.