Wie der Grünen am Dienstagabend mitteilten, ist Craig am Montag auf der Mitgliederversammlung der Partei einstimmig zum Bürgermeister-Kandidaten für die Kommunalwahl am 13. September gewählt worden.

Eine nähere Vorstellung des Gestringers soll Ende dieser Woche erfolgen. Der 31-jährige Großhandelskaufmann gehört seit 2018 dem Rat an. Craig ist seit 2010 Grünen-Mitglied und seit fünf Jahren Ortsverbandsvorsitzender.

Beim Einzug in den Rat erklärte er: „Als Grüner in Espelkamp will ich den Menschen eine positive Utopie der Mobilität aufzeigen, in der alle gemeinsam durch ein gutes Radwegenetz besser leben: mehr Mobilität mit weniger Autos, mehr Lebensqualität, weniger Lärm und Luftverschmutzung.“