Während der Jahreshauptversammlung im Sudetenland, Restaurant Santorini, trat jetzt Michael Pfitzner die Nachfolge von Leo-Gerd Bräger als neuer Major an. Zur neuen Geschäftsführerin wählten die Mitglieder Ursula Kuhn, die Hans-Joachim Möller ablöst. Neuer Schatzmeister wurde Andy Gelhaus, der das Amt von Anja Sternberg übernahm. Des Weiteren löste Gerhard Hundt als stellvertretender Kommandeur Bernd Hundt ab.

Neuer Spieß

Zum neuen Spieß und Nachfolger von Michael Hass wählten die Mitglieder Manuel Kuhn. Außerdem legte Felizitas Sternberg ihr Amt als Jugendleiterin nieder.

Wiederwahl gab es für den stellvertretenden Geschäftsführer Dieter Siemers und die stellvertretende Kassiererin Katharina Hintersdorf, sowie für Sportleiter Jürgen Kather und Schießmeister Volker Englich. Des Weiteren wurde Harry Kuhn als Bataillons-Adjutant wiedergewählt.

Es wurden ebenfalls zahlreiche Pokale verliehen. Sieger in der Juniorenklasse der Vereinsmeisterschaften wurde Felizitas Sternberg. Die Damenklasse gewann Melanie Wippermann. Die Schützenklasse entschied Christian Böschemeyer für sich. In der Damen-Altersklasse setzte sich Diana Gelhaus an die Spitze.

Rückblick

Auf Platz eins in der Seniorinnenklasse kam Leni Kather. Erster in der Seniorenklasse wurde Michael Pfitzner. Den zweiten Platz bei den Senioren belegte Katharina Hintersdorf. Dritter bei den Senioren wurde Jürgen Kather.

Ulla Kuhn blickte zufrieden auf das zurückliegende Jahr. Dabei hob sie besonders das Schützenfest hervor, in dem Frank Englich neuer Schützenkönig wurde, der Melanie Wippermann als Königin wählte. Jürgen Kather berichtete, dass die Schützengesellschaft sowohl in den Disziplinen Luftgewehr als auch Kleinkaliber bei den Rundenwettkämpfen an den Start ging.

Ulla Kuhn bedauerte allerdings, dass die Schützengesellschaft Espelkamp nach wie vor auf der Suche nach Jugendlichen ist.