Die Frotheimer SPD-Mitglieder trafen sich zunächst zu einem gemeinsamen Frühstück im Gasthaus Albersmeyer. Währenddessen wurden bereits aktuelle politische Themen diskutiert. Besonders die Ergebnisse der Landtagswahl in Thüringen wurden besprochen.

Geschäftsbericht

Im offiziellen Teil der Jahreshauptversammlung mit Geschäfts- und Rechenschaftsberichten erläuterte Bünemann, wie wichtig die ehrenamtlich kommunalpolitische Arbeit für die Gesellschaft ist. In der Kommunalpolitik gehe es darum, Perspektiven zu entwickeln und Zukunft zu gestalten. „Unsere Politik soll dafür da sein, dass es den Menschen im realen Leben besser geht“, sagte Günter Bünemann.

Die SPD-Frotheim möchte den Ort baulich entwickeln. Es gebe ein Dorfentwicklungskonzept für Frotheim, das unter Beteiligung der dörflichen Gemeinschaft entwickelt wurde. Dieses Konzept solle weiter verfolgt werden. „Die örtliche SPD hat sich stets für eine Verbesserung der Internetversorgung in Frotheim eingesetzt. Noch im vergangenen Jahr haben wir darauf hingewiesen, dass erste Anträge an den Stadtrat zur Internetversorgung schon vor zehn Jahren von der SPD gestellt wurden. Leider fanden die Anträge damals beim Bürgermeister und der CDU kein Gehör“, so Bünemann.

Leerrohre

Nun aber sei es beinahe soweit mit der Internetversorgung. Ein Hausanschluss koste 100 Euro – zuzüglich Vertragskosten für zwei Jahre, erklärte der Vorsitzende. Die SPD-Mitglieder denken, dass in der heutigen Zeit ein Glasfaseranschluss im Haus zu einer Wertsteigerung der Immobilie führen könne. „Die Arbeiten zur Verlegung der Leerrohre finden übrigens schon ‚Hinter den Hörsten‘ statt“, so Bünemann weiter.

Die SPD möchte, dass die Freiwillige Feuerwehr in Frotheim so ausgestattet werde, dass sie ihre Aufgaben gut erfüllen kann. „Vielleicht muss dabei auch über den Standort des Feuerwehrgerätehauses gesprochen werden“, so Bünemann.

Die SPD fordert, dass alle Bürgersteige der Ortsdurchfahrt mit Pflastersteinen befestigt werden und eine Radwegeverbindung von Frotheim nach Espelkamp entsteht. Zudem sollen Grundschule und Kindergarten dauerhaft im Ort erhalten bleiben. Dies gelte ebenso für die Filialen der Sparkasse und der Volksbank.

Ehrungen

Im Anschluss an diese Ausführungen ehrte Bünemann sowohl Karl-Heinz Picker für die 60-jährige Parteizugehörigkeit sowie Manfred Axmann für mehr als 40-jährige Treue zu den Sozialdemokraten mit einer Urkunde und einem Geschenk geehrt.

Damit sich die SPD in Frotheim auch künftig für die Interessen des Ortes einsetzen kann, suchen die Sozialdemokraten neue Mitglieder. Weitere Informationen dazu gibt Günter Bünemann unter Telefon 05743/8860 oder per E-Mail unter guenter.buenemann@t-online.de.

Darüber hinaus ließ Bünemann auch durchklingen, dass die Frotheimer SPD über eine Zusammenarbeit mit dem Ortsverein Gestringen nachdenke. Eine intensivere Zusammenarbeit könne letztlich im Zusammenschluss der Ortsvereine münden.

Wahlergebnisse

Bei den Vorstandswahlen wurde Bünemann als Ortsvereinsvorsitzender wiedergewählt. Ebenfalls einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wurden Wilfried Döding als stellvertretender Vorsitzender, Petra Kaiser als Schriftführerin, Oliver Hummert als Mitgliederbeauftragter und stellvertretender Schriftführer. Neuer Kassierer wurde Martin Horstmeier, stellvertretender Kassierer Dieter Wippermann. Die Kasse wird von Manfred Axmann und Heinrich Brammeier geprüft.