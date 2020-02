Espelkamp (WB/fq). Florian Craig will Bürgermeister in Espelkamp werden. Und das Ratsmitglied hat nach seiner einstimmigen Nominierung bei der Stadtverbandsversammlung von Bündnis 90/Die Grünen ganz konkrete Ziele im Gespräch mit dieser Zeitung formuliert.

Unterstützt wurde er dabei von seinem Fraktionsvorsitzenden Andreas Sültrup sowie den Parteikolleginnen Liesel Steinkamp und Petra Walter-Bußmann.

Kein Druck

„Wir wollen, dass die Stadt Espelkamp bis zum Jahr 2035 klimaneutral ist.“ Das sei man den nachfolgenden Generationen schuldig, sagte Craig zu Beginn.

Er habe die Nominierung der Kandidaten von CDU und SPD gelassen verfolgt. Nun schickt ihn seine Fraktion in das Bürgermeisterrennen. „Wir lassen uns von den anderen Parteien nicht unter Druck setzen. Wir haben eigene Themen und Programme.“

Er erkenne, dass es Wandel und Veränderungen in der Stadt gebe. Die jetzige Politik aber erkenne diesen Wandel nicht. Craig verglich die derzeitige Politik der absoluten CDU-Mehrheit mit einer Frischhaltefolie. „Man sieht in Espelkamp, dass man einige Dinge verschläft.“

Als Beispiel nannte er die langjährige Forderung der Grünen, eine fußgänger- und fahrradfreundliche Verkehrsinfrastruktur zu schaffen. Seit 2006 gebe es das Thema. Doch geschehen sei nichts. „Das sind Vorgänge, die sich mir nicht erschließen.“

Ziel: Stichwahl

Im Falle seiner Wahl wolle er mit baulichen Maßnahmen dafür sorgen, dass sich das Infrastruktur-Angebot für Radler und Fußgänger verbessere. Eventuell könne man in diesem Zusammenhang sogar noch einige Flächen entsiegeln, sagte Craig.

Ziel der Grünen sei, die absolute Mehrheit der CDU zu brechen. Andreas Sültrup führte an, dass seine Partei auf eine Stichwahl in der Bürgermeisterfrage – und somit auf die Möglichkeit einer Überraschung – setzt.

Als Katastrophe bezeichnete Craig die derzeitige Politik, die ausschließlich die Autofahrer im Blick habe. Er beabsichtige, für alle Dörfer sowohl eine bessere Radwegeverbindung zu schaffen wie auch die Option eines Stadtbusses anzubieten. Bessere Rad- und Fußgängerwege führten zudem zwangsläufig zu einer Entlastung des Verkehrs. „Wenn ich auf dem Rad sitze, kann ich nicht gleichzeitig im Auto fahren“, folgerte der 31-Jährige.

Abstellmöglichkeiten

Es müsse statt mehr Parkplätzen für Autos mehr Abstellgelegenheiten für Fahrräder und Lastenfahrräder geben. „Wir müssen für adäquate Möglichkeiten zum Abstellen sorgen.“ Die jetzige Situation für Radler bezeichnete Craig als „gruselig“. Dem gegenüber seien aber 1,2 Millionen Euro für den Erdwall entlang des Harting-Logistikzentrums ausgegeben worden. In diesem Zusammenhang sprach er von falschen Prioritäten.

Der Grünen-Kandidat forderte, es müsse mehr Bürgerinformationen geben – zu Themen wie Photovoltaik. Zentral für Craig ist auch die Bürgernähe der Politik. Unter ihm soll es die Möglichkeit geben, Ausschuss-Sitzungen im Podcast zu verfolgen.

Einen weiteren Punkt sprach der 31-Jährige mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt an, der angeblich nicht mehr funktioniere. Das sieht Craig anders. „Was nicht mehr funktioniert, ist der Zusammenhalt zwischen der Politik und den Bürgern.“ Dieses Problem will er in seinem Wahlkampf ebenfalls aufgreifen. Er will „auf die Menschen zu gehen“.

Zugriffsrecht

Natürlich stehen Klima- und Umweltschutz oben auf der Agenda von Craig. So nannte er die Option, dass die Stadtwerke zu 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien schöpfen sollten. Aber er sprach auch davon, sich für eine weiterführende Schule in öffentlicher Hand stark machen zu wollen. „Die Eltern sollen ein Wahlrecht haben“. sagte Liesel Steinkamp. Craig fügte an. „Die Zahlen der Schüler, die nach Hille gehen, sind bekannt.“ Würden diese Schüler in Espelkamp unterrichtet, sei die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie nach der Schule in der Stadt bleiben würden.

Zu viele Einrichtungen seien Craigs Auffassung nach auch durch private Geldgeber entstanden oder letztlich aus der öffentlichen Hand abgegeben worden. Der 31-Jährige sprach das Atoll und das Ärztehaus an. Beide Einrichtungen seien toll. Aber letztlich habe der Bürger nun „kein demokratisches Zugriffsrecht mehr. Wir müssen Verantwortung übernehmen“, forderte er.

Letztlich betonte er, dass die Grünen dafür sorgen würden, „die grüne Stadt Espelkamp zu erhalten“. Der parteilosen Mitbewerberin der SPD um das Bürgermeisteramt, Melanie Detering-Vehlber, warf er vor, beim SPD-Neujahrsempfang „zu wenig Stellung“ bezogen zu haben.