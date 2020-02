Die Busverbindungen in Espelkamp sind nicht nur nach Ansicht von Bündnis 90/Die Grünen ausbaufähig. Florian Craig, Bürgermeisterkandidat von Bündnis 90/Die Grünen, spricht sich für einen Stadtbus in Espelkamp aus. Foto: Felix Quebbemann

Von Felix Quebbemann

Priorität

Dieses Konzept – was derzeit fehle – müsse sinnvoll entwickelt werden. Im Falle seiner Wahl zum Bürgermeister misst er dieser Thematik – neben der Klimaneutralität und der Umgestaltung als fahrradfreundliche Stadt – hohe Priorität bei.

Craig hat sich mit seinem Fraktionsvorsitzenden Andreas Sültrup und den Grünen-Parteikolleginnen Petra Walter-Bußmann und Liesel Steinkamp getroffen, um nach der Bekanntgabe seiner Kandidatur die ersten thematischen Eckpfeiler zu setzen.

Zu einer sinnvollen Stadtentwicklung gehört für Craig auch die Installierung eines Stadtbusses. Denn er sagt. „Wir müssen die Menschen auch mal in die Innenstadt bekommen.“ Er sei vom Konzept des Stadtbusses überzeugt und habe einige Städte, die diesen Bus bereits einsetzen, kennen gelernt.

Die Mobilität

Überhaupt sei es beim Thema Mobilität sehr wichtig, zusammenzuarbeiten. In diesem Zusammenhang nennt er unter anderem die Veranstaltungen des Espelkamper Mobil-Agenten Gunter Kramer, die dieser in der jüngeren Vergangenheit organisiert habe. Craig lobt Kramers Fachwissen und zeigt sich ähnlich wie der Mobil-Agent davon überzeugt, dass sich Espelkamp „topografisch für einen Stadtbus eignet. Wir haben schon die Strukturen, die man benötigt.“ In der Nähe der Einkaufszentren gebe es zum Beispiel viele Wohngebiete. „Wenn wir anfangen, die Bürger wieder in die Innenstadt zu bringen, haben wir auch wieder Konsum“, folgert Craig.

Kein Verständnis hingegen zeigt der 31-jährige gelernte Großhandelskaufmann für eine Äußerung des Bürgermeisters. Vieker hatte während eines Ausschusses erklärt, dass die Stadt Bebauungspläne nur anpacke, wenn ein Investor käme. Dies bezeichnet Craig als „einen Hammer“. Der Grünen-Politiker fordert eine sinnvolle Entwicklungspolitik für Espelkamp. Auf dem Gebiet sieht Craig genauso viel Entwicklungspotenzial wie bei der Digitalisierung. „Da muss die Stadt noch viel tun.“

Steckenpferd

Das Steckenpferd von Bündnis 90/Die Grünen – die Klimapolitik – hat Craig bei seiner Vorstellung sehr genau betrachtet. „Wir wollen versuchen, Grünflächen in der Stadt zurückzugewinnen.“ So könnten zum Beispiel Brachflächen bewirtschaftet werden.

Craig kritisierte die zahlreichen Schottergärten an den Häuser der Stadt. Eine solche Atmosphäre erzeuge wesentlich weniger Sauerstoff. Bei den Gärten müsse „viel umgestaltet werden“. Craig hat aber auch durchaus schöne Beispiele in Espelkamp und Umgebung ausgemacht. „Es gibt wunderschöne Blühgärten“, sagt er, der sich mit seiner Partei das Ziel gesetzt hat, Espelkamp bis zum Jahr 2035 klimaneutral zu machen.

Sensibilisieren

Craigs Parteikollegin Petra Walter-Bußmann sieht für blühende Gärten in der jungen Stadt durchaus Perspektiven. „Man muss die Menschen dafür sensibilisieren.“ Es sei auch notwendig, die Bürger für Blühgärten zu motivieren und sie über die Vorteile aufzuklären. Für Parteikollegin Liesel Steinkamp sei es zudem wichtig, dass schon die Kinder den Wert der Natur erfahren.

Craig behält bei seinen Forderungen auch den demografischen Faktor im Auge und sagt, wenn es aufgrund des Alters nicht mehr gehe, einen Garten zu bewirtschaften, „kann man zum Beispiel Gemeinschaften bilden“.

Zum demografischen Wandel hat Craig ebenfalls eine feste Meinung: die Stadt Espelkamp müsse sich mit dem demografischen Wandel und seinen Folgen beschäftigen und Lösungen finden.

Eine Vision

Die absolute Mehrheit der CDU zu brechen, ist Craigs Ziel. Er sagt: „Wir brauchen eine Vision.“ Von der CDU werde aber bislang „alles abgeblockt, bevor der erste Satz formuliert ist“.