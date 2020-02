Shaunette Hildabrand ist eine amerikanische Jazz-Sängerin, die mittlerweile in Belgien lebt. Sie wird mit ihren beiden Mitmusikern (im Bild-Hintergrund Bassist Henning Gailing) am Freitag, 28. Februar, in der Alten Schule in Vor-Gestringen auftreten. Foto: DieBrue

Espelkamp-Gestringen (WB). Jazz bestimmt das Programm am kommenden Freitag in der Alten Schule in Vor-Gestringen. Dem Bürgervereins-Präsidenten Addi Schaefer ist es gelungen, das Shaunette Hildabrand-Trio nach Gestringen zu locken.

Hinter dieser Formation stecken drei Musiker, die sich auf ihrer Reise durch die Welt des Jazz begegneten und fanden. Die in Belgien lebende US-Vokalistin Shaunette Hildabrand hat im Laufe ihrer musikalischen Karriere in unterschiedlichen Formationen gespielt. Nun hat sie zwei Begleiter an ihrer Seite, mit denen das Zusammenspiel von Beginn an wie selbstverständlich harmonierte.

Individuelle Stärken

Jedes einzelne Mitglied dieses Trios trägt seine individuellen Stärken und Fertigkeiten zum stimmigen Ganzen bei. Der Kölner Gitarrist Rolf Marx glänzt mit musikalischer und technischer Vielseitigkeit. Er ist ein ausgezeichneter Rhythmiker und unnachahmlicher Solist. Ebenfalls aus Köln stammt Henning Gailing, gefragter, international erfolgreicher Bassist. Auch er überzeugt mit hochkarätigen Soli und bodenständigem Groove.

Und dann ist da diese Stimme von Shaunette Hildabrand – klar, betörend, mit enormer Klangtiefe und unverwechselbarer, persönlicher Note. Sie versteht es, ausgezeichnet zu phrasieren, ohne sich je in den Vordergrund zu singen. Das Trio kennt keine Hierarchie, nur gegenseitigen Respekt und große Spielfreude. Alle drei sind gleichermaßen eingeladen, ihre Ideen einzubringen, dem Spiel ihren Ausdruck zu verleihen, ihre persönliche Botschaft zu senden. Das Ergebnis ist ein stimmiger Hörgenuss auf hohem stilistischem Niveau, melodiös, mitreißend, mal sanft und immer genussvoll.

Ursprünglicher Stil

Das Trio wird den Jazz vortragen und jede Menge des ursprünglichen Stils in das Konzert einfließen lassen. Die Wiege des Jazz steht in Amerika. Unter anderem ist New Orleans eine Jazz-Hochburg. Aber auch so bekannte Richtungen wie der Dixieland-Jazz sind stilprägend.

Das Shaunette-Hildabrand-Trio wird am Freitag den Jazz in die Alte Schule bringen. Beginn des Konzerts ist ab 20 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Karten gibt es wie immer nur an der Abendkasse – direkt am Eingang der Alten Schule.