Aus dem Jahres- und Kassenbericht gingen hervor, wie aktiv die Heimatfreunde waren. Ein wichtiges Anliegen war dem Verein die Anschaffung eines weiteren Defibrillators, der am Gemeindehaus angebracht wurde. Dieser sei Tag und Nacht zugänglich, betonte Harre.

Ortseingangsschilder

Des Weiteren hat die Dorfgemeinschaft im Ort mit Unterstützung des Heimatvereins Begrüßungstafeln aufgestellt. Der Schriftzug „Herzlich willkommen in Isenstiehe – Min Doop – min teou Hius!“ ziert eine Seite davon. Damit will Isenstedt ein Stück Erinnerungskultur wahren und die Tradition der plattdeutschen Sprache pflegen. Die andere Seite der Tafel zeigt die hochdeutsche Übersetzung des Ortsnamens.

In Eigenregie hat der Heimatverein zudem weitere „Isenstiehe“-Schmuck-Schilder auf Privatgrundstücken aufgestellt, die in ihrer Form ein wenig den klassischen grünen offiziellen Ortsschildern ähneln.

Die Verbundenheit des Heimatvereins zur plattdeutschen Sprache ist im Verein allgegenwärtig. So wurden die Berichte der Versammlung teilweise in plattdeutscher Sprache gehalten. Auch wenn es im Moment keine aktive Laienspielgruppe mehr gibt, erfreut die Gruppe die Öffentlichkeit mit Aufzeichnungen plattdeutscher Theaterspiele. Auch in diesem Jahr soll ein „alter“ Film gezeigt werden.

Dazu lädt der Heimatverein am Samstag, 28. März in die Grundschule ein. Des Weiteren will der Verein regelmäßig radeln. Die Dorfhandwerker werden sich in Kürze wieder zum Aufstellen der Osterfiguren auf dem Fahrradrastplatz treffen. Und auch die Dorfmusikanten wollen von sich hören lassen.

Teil-Wahlen

Die Versammlungsleitung hatte Regina Engelage. Sigrid Klemme hielt den Kassenbericht. Einstimmig wurde der Vereinsvorstand entlastet.

Bei den Teil-Wahlen lautete das Ergebnis jeweils Wiederwahl und zwar für Reinhard Engelage als stellvertretender Vorsitzender, Eckhart Heidenreich als stellvertretender Schriftführer, Sigrid Klemme als Kassiererin und Marlies Lindemann als Pressewartin. Sie komplettieren den Vorstand mit Ewald Harre als Vorsitzender, Regina Engelage als stellvertretende Vorsitzende, Schriftführerin Christa Latzel und der stellvertretenden Kassiererin Marlies Lindemann.

Mitgliederehrungen

Auch in diesem Jahr hatte der Heimatverein Isenstedt einige Mitglieder auf der Liste, die ausgezeichnet wurden. Für 25 Jahre Treue nahm Andreas Brinkmann seine Urkunde persönlich entgegen. Ebenfalls seit 25 Jahren im Verein ist Helma Becker. Vor zehn Jahren traten Horst Tempelmeier, Andreas Hellweg, Walter Epp und Ursula Gaschler in den Heimatverein ein.

Der Jahreshöhepunkt des Heimatvereins Isenstedt ist in diesem Jahr eine Busfahrt in die Glockenstadt Gescher mit Führung in der Glockengießerei und Besichtigung durch das Glockenmuseum am Samstag, 12. September.