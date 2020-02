Eine starke Gruppe hat sich auch in diesem Jahr zusammengefunden, um ein deutliches Zeichen gegen Rassismus und Intoleranz zu setzen. Die Aktionswoche „Bunt statt schwarz-weiß“ beginnt am 16. März. Die Organisatoren haben im Rathaus das Programm vorgestellt. Foto: Felix Quebbemann

Von Felix Quebbemann

Schirmherr

Am Montag, 16. März geht die BSSW in eine neue Runde. Und sie wurde in diesem Jahr noch erweitert. Denn 2020 sind es schon zwei BSSW-Wochen. Als Schirmherr fungiert wieder Bürgermeister Heinrich Vieker. Er stellte während der Programmvorstellung im Rathaus am gestrigen Donnerstagvormittag die Bedeutung einer solchen Aktion heraus.

„Die Zeit ist reif dafür.“ Politisch zeige sich, wie aktuell das Thema sei. Und Bürgermeister Vieker sagte, dass sich Espelkamp mit der BSSW bereits seit Jahren für Vielfalt und Demokratie einsetze. „Wir sind eine bunte, tolerante Stadt. Und das wollen wir auch bleiben.“ Die „Gefährder“ hätten keinen Platz in der Stadt.

Premiere

Unter Federführung von Frank Engelhardt, Stadtjugendpfleger in der Verwaltung, haben sich die BSSW-Aktiven getroffen, um Aktionen und Veranstaltungen vorzustellen.

Premiere feiern dabei die Grundschulen. Sie beteiligen sich erstmals an der Aktion.

Jaqueline Lauf, Leiterin der Grundschule am Auewald, wird unter dem Titel „Vielfalt ist bunt“ für zwei Tage die Bildungseinrichtung für alle Interessierten öffnen. Auf verschiedene Arten werden sich Kinder und Lehrer mit der Thematik auseinandersetzen. Besuche in Altenheimen seien ebenso geplant wie eine Präsentation im Schulgebäude. Alle Bürger seien eingeladen, in die Schule zu kommen und sich von den Arbeiten der Schüler zu informieren.

Unter dem Stichwort „BSSW macht Schule“ erarbeiten am Freitag, 20. März, die Kinder der Mittwaldschule Theaterstücke, gemeinsame Lieder und Tänze. „Das wird ein vielfältiges Programm. Wir haben viele verschiedene Kulturen an unserer Schule“, sagte Judith Schmidt, Rektorin der Schule. Arabische und türkische Pop-Klänge seien unter anderem zu hören.

Weltoffen

Erfreut zeigte sich Engelhardt darüber, dass sich einige Unternehmen erneut beteiligen. In Stellvertretung der Firmen Gauselmann, Grotefeld, Harting, Quarder und Schürmann erklärte Grotefeld-Geschäftsführer Carsten Clauder, dass die hiesigen Unternehmen weltweit tätig seien. Man habe Mitarbeiter aus zahllosen Ländern. Und da sei es selbstverständlich, dass „wir weltoffen und tolerant sind“. Neben diesem rein wirtschaftlichen Aspekt sagte Clauder auch, dass er in der Schule beim Thema Zweiter Weltkrieg damals von seinem Lehrer den Satz „Wehret den Anfängen“ mit auf den Weg bekommen habe.

Wunderbare Plattform

Mit Blick auf die jüngsten rechten Gewalttaten sagte er: „Ich wusste nicht, dass es eines Tages ernst wird und wir uns damit konkret auseinandersetzen müssen.“ Er sprach „konkret von der AfD“ und fügte an, dass man sich aktiv für Toleranz und Vielfalt engagieren müsse. Er bezeichnete dafür die BSSW als „wunderbare Plattform“, denn er finde es „furchtbar, was in Deutschland und weltweit so los ist“.

Mit einer Silent-Party am Samstag, 21. März, geht die BSSW neue Wege. Dafür wurde die Karaoke-Show aus dem Programm genommen.

„Unser Ziel ist es, in diesem Jahr noch mehr Menschen zu erreichen.“, sagte Engelhardt, der auch gleichzeitig hofft, dass die BSSW in diesem Jahr auch Gruppen erreicht, die bislang nicht mitgemacht haben und dass diese darüber nachdenken, die Aktionswoche zu unterstützen. Die meisten Veranstaltung sind im übrigen kostenlos.

Die Beteiligten

Die Beteiligten sind: Birger-Forell-Sekundarschule, Berufskolleg Lübbecke, Söderblom-Gymnasium, Auewaldgrundschule, die Unternehmen Gauselmann, Grotefeld, Harting, Quarder und Schürmann, Mittwaldgrundschule, Stadtbücherei, NRWeltoffen, die Espelkamper Ratsparteien CDU, SPD, FDP, Unabhängige und Grüne, Nachbarschaftszentrum, Stadt Espelkamp, Jugendmigrationsdienst, Hexenhaus, Evangelische Jugend des Kirchenkreises, Jugendtreff CVJM-Haus, Jugendzentrum Isy 7, Real Life Jugendcafé, Verein Mitmenschen, Schneiders Gastronomie, JFK, Stadtführer im Stadtmarketing, Jugendbeirat, Schulz Gebäudeservice, Elite-Kino und Marktkauf.