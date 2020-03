Mit Schubkarre, Laubsauger, Besen und Schaufel ausgestattet, haben etwa 20 Helfer begonnen, das Waldfreibad in Espelkamp auf Vordermann zu bringen. Die Ehrenamtlichen treffen sich ab sofort wieder jeden Samstag im Bad. Foto: Andreas Kokemoor

Von Andreas Kokemoor

Espelkamp (WB). Der Verein Pro Waldfreibad hat am Samstagmorgen zu seinem ersten Arbeitseinsatz eingeladen. „Wir haben uns kurzfristig entschlossen, diesen Termin zu veranstalten“, sagte Felix Gröting vom Vorstand. Kurzfristig deswegen, weil die Helfer immer mit einem Auge in Richtung Himmel schauten. Schließlich ist es in diesem Winter recht ungewiss, wann wieder Wassermassen das Arbeiten im Freien unmöglich machen.