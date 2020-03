Der Saal im Dorfkrug Kaiser in Isenstedt ist sehr gut besucht gewesen, als Wilhelm Lömker über die neuesten Entwicklungen bei den KAG-Beiträgen informierte. Foto: Andreas Kokemoor

Espelkamp-Isenstedt (WB/ko). Mit einem Demonstrationszug am Samstagvormittag, 14. März, wollen Anlieger der Fleggestraße und der Büttinghauser Straße in Isenstedt, sowie Anwohner der Neißer Straße in Espelkamp mit interessierten Bürgern gegen die geplanten Ausbaumaßnahmen ihrer Straßen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) aufmerksam machen.