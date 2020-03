Paul-Gerhard Seidel (vorne rechts, mit Sigrid Klemme und Bernd Selig am Schmelztiegelbrunnen) hat während einer Pressekonferenz erklärt, für das Bürgermeisteramt kandidieren zu wollen. Er erläuterte die Ziele der Unabhängigen-Fraktion. Foto: Felix Quebbemann

Von Felix Quebbemann

Espelkamp (WB). Paul-Gerhard Seidel will Bürgermeister werden. Das hat der Fraktionsvorsitzende der Unabhängigen gestern während einer Pressekonferenz erklärt. An der nahmen auch die Unabhängigen-Mitglieder Sigrid Klemme und Bernd Selig teil. Damit ist Seidel der vierte Kandidat, der die Nachfolge des amtierenden Bürgermeisters Heinrich Vieker antreten will.