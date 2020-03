Espelkamp (ko). Zauberhafte Schwäne treffen auf James Bond, Zombies und Geisterjäger tanzen mit Piraten, Zauberschüler liefern sich ein „Battle“ mit dem bösen Voldemort. „Tanzgala goes Hollywood“ lautete der Titel ersten großen Show der Artistic Dance Academy, die am Wochenende zwei ausverkaufte Vorstellungen im Theater Espelkamp erlebte.

Tanzgala in Espelkamp Fotostrecke

Foto: Andreas Kokemoor

Und selbst Hollywood hätte all das kaum besser auf die Bühne bringen können. Es war die siebte Tanzgala unter der Leitung von Anna Nasirov (diesmal mit Thomas Kotow). Ihren Ursprung hatte sie beim TuRa Espelkamp. Diesmal zeigten 120 Kinder und Jugendliche ihr Können. Die Tänzerinnen aus den Gruppen von Kinderballett über Modern/Jazz bis zu Hip-Hop-Dance brachten vollen Einsatz und große Spielfreude auf die Bühne. Die acht Programmteile hatten für jeden Geschmack etwas zu bieten.

Pole-Dance-Einlage von Anna Nasirov

Von Monster-Ball bis Schwanensee, von Scary-Movie-Grusel bis „Fluch der Karibik“ war es ein Genuss für Ohr und Auge. Tanzlehrerin Anna Nasirov selbst bereicherte dabei eine Ballettnummer um eine Pole-Dance-Einlage. Dennis Herb übernahm einen Solopart mit Break Dance als fieser Zauberer Voldemort in der Harry-Potter-Show.

Die Darbietungen aller Gruppen wurden begleitet von berühmten Filmmusik-Titeln. So sorgten „My Heart Will Go On“ von Celine Dion („Titanic“), Ghostbusters, James Bond, Rockys „Eye of the Tiger“ und Michael Jacksons Hit „Thriller“ für den richtigen Rhythmus und beste Stimmung beim Publikum. Einen besonderen Akzent setzte zwischendurch noch die Asia-Sport Akademie Espelkamp mit einer Demonstration von Kampfsport-Techniken. Beim Finale schwelgten die Tänzerinnen gemeinsam mit dem begeisterten Publikum im Walzertakt. Das ließ sich gern mitreißen, klatschte häufig während der Showteile den Takt mit Mehrere Male hielt es die Zuschauer beim Applaus nicht auf den Sesseln.

Tolle Choreografien und Kostüme

Die gelungenen Choreografien von Anna Nasirov und Jessica Groß wurden unterstrichen von wunderschönen Kostümen (Marina Kotow, Olga Nasirow und Thomas Kotow). Die Technik (Olaf Schorlepp, Ralf Strobel, Daniel Nasirov und Marat Nasirov) setze das perfekt geschminkte Ensemble (Maske: Lilli Olenberg und Julia Truboschewski) stets ins rechte Licht und verpasste ihm einen erstklassigen Sound.