Espelkamp-Isenstedt (WB/ko). Ilka Hahler aus Stemwede-Destel ist neue Vorsitzende des Pferdezuchtvereins Minden-Lübbecke. In der gemeinsamen Jahreshauptversammlung mit dem Westfälischen Pferdestammbuch Minden-Lübbecke im Dorfkrug Kaiser in Isenstedt übernahm sie das Amt von August-Wilhelm Schmale aus Fabbenstedt.

31 Jahre hatte Schmale den Vorsitz inne, den er im Alter von 30 Jahren übernommen hatte. Die erste Amtshandlung der 45-jährigen Polizistin Hahler war es nun, ihren Vorgänger zum Ehrenvorsitzenden vorzuschlagen: Einstimmig wählten die etwa 100 Mitglieder August-Wilhelm Schmale in dieses Ehrenamt. Schmale war der fünfte Vorsitzende des Pferdezuchtvereins, der in diesem Jahr 99 Jahre alt wird. Der Fabbenstedter hatte seinen Abschied aus dem Vorstand frühzeitig angekündigt.

Schmale zum Ehrenvorsitzenden gewählt

Ilka Hahler gehörte zu den ersten möglichen Nachfolgern, die er und Dr. Walter Kluge, stellvertretender Vorsitzender des Pferdezuchtvereins, fragten. „Ich fühlte mich geehrt, dass der Verein auch an mich gedacht hat“, sagte sie. Ihr Vater Reinhold Hahler, ist seit mehr als 50 Jahren in Reitsport- und Züchterkreisen bekannt und geschätzt. Ilka Hahler ist als Jugendliche und Juniorin mehrfach Kreismeisterin im Reitsport gewesen und war Mitglied des Westfalenkaders. Bereits früh befasste sie sich auch mit der Pferdezucht. Seit einem Jahrzehnt ist sie federführend auf dem elterlichen Betrieb für die Zucht verantwortlich. Weil der Reitsport berufsbedingt im Moment in den Hintergrund rückt, hat Ilka Hahler drei Sportlerinnen, die ihre Tiere präsentieren.

Walter-Heinrich Vinke ist neues Ehrenmitglied

Walter-Heinrich Vinke aus Friedewalde konnte im vergangenen Jahr auf 40 Jahre im Pferdezuchtverein Minden-Lübbecke zurückblicken. Von Anfang war er im Vorstand tätig. Im 41. Jahr stellte auch er sich nicht wieder als stellvertretender Vorsitzender zur Wahl. Dr. Walter Kluge, Kreis-Vorsitzender des Westfälischen Pferdestammbuches Minden-Lübbecke, erinnerte in seiner Laudatio daran, dass zwei Pferde von Vinke es sogar bis zu den Olympischen Spielen schafften: „Einzigartig für den Pferdezuchtverein Minden-Lübbecke.“ Vinke wurde für seine Verdienste zum Ehrenmitglied ernannt. Kluge würdigte die Verdienste der beiden ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder: „Sie haben es verstanden, Sport und Zucht zu verbinden.“

Heinrich Langewellpott erhält Goldene Medaille

Eine der letzten Amtshandlungen von August-Wilhelm Schmale war es, zusammen mit Wolfgang Kluge und Ralf Johanshon, dem Vorsitzenden des Westfälischen Stammbuchs, die Goldene Medaille des Stammbuches an Heinrich Langewellpott aus Espelkamp zu überreichen. Schmale selbst erhielt von Johanshon die Silberne Ehrennadel. Im Rückblick wurde der scheidende Vorsitzende Schmale auch nachdenklich und kritisch, zum Beispiel in Sachen künstliche Besamung, Tiefgefriersperma und Embryotransfer. „Selbst Klonen ist etwas, was im Pferdebereich ausprobiert wird“, sagte er. „Es wurde immer begleitet von moralischen und ethischen Diskussionen – zu Recht, wie ich meine.“ Aufgehalten worden sei dadurch aber keine Entwicklung. „Der Mensch macht, was möglich ist.“

Auch kritische Worte beim Abschied

Positiv bewertet Schmale, dass Pferdezüchter heute frei in der Auswahl der Hengste sind. „Die Entscheidung des Pferdestammbuchs, die der damalige Zuchtleiter Friedrich Maharens vorangetrieben hatte, den Einsatz von gekörten Hengsten außerhalb Westfalens ohne Anerkennungsvorstellung in Münster zuzulassen, war einer der Meilensteine für die Konkurrenzfähigkeit der westfälischen Pferdezucht“, sagte er. „Vielleicht wird eines Tages die Einführung der genomischen Selektion, die in der Rinderzucht riesige Fortschritte ermöglicht hat, in der Pferdezucht als ähnlicher Quantensprung angesehen werden.“ Bis dahin sei es aber sicherlich noch sehr weit. Schmales Resümee: „Die Aufgabe des Pferdezuchtvereins war es in all den Jahren Schau-, Selektions- und Auswahltermine zu organisieren und unterstützen. Genauso wichtig war und ist die Kommunikationsbrücke zwischen Verband und Züchter zu sein. Der Züchter vor Ort muss das Gefühl haben, wahrgenommen zu werden.“