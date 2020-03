Von den 26 Gründungsmitgliedern waren an diesem Tag fünf gekommen, die vom Vorstand besonders herzlich begrüßt wurden. Mittlerweile hat der Club fast 140 Mitglieder, von denen ein Großteil der Einladung gefolgt war.

Neben dem gemütlichen Beisammensein und einem regen Gedankenaustausch standen zahlreiche Ehrungen der Jubilare auf dem Programm: Acht ehemalige „Spielemacher“ feierten ihren 70. Geburtstag, sechs den 75., vier den 80. und fünf den 85. Wilhelm Büscher, Vorsitzender des Seniorenclubs, überreichte die Blumensträuße verbunden mit den besten Wünschen für die Zukunft.

Fünf goldene Hochzeitspaare waren mit ihren Ehepartnern gekommen, auch sie wurden gesondert geehrt. Sie erhielten zusätzlich ein persönliches Geschenk vom Firmengründer.

Nach Hannover und Bremen

Claudia Hecke aus dem Zentralbereich Kommunikation führte in einem interessanten Vortrag durch das vergangene Jahr der Unternehmensgruppe und ging auch auf die Höhepunkte der Senioren-Veranstaltungen in 2019 ein. Für 2020 haben sich die Gauselmann-Senioren wieder so einiges vorgenommen: Unter anderem steht eine Fahrt zum Porta-Denkmal mit Weserfahrt sowie ein Ausflug nach Hannover-Herrenhausen an. Im September geht es dann zum Mercedes-Werk in Bremen.

Paul Gauselmann gab in seinem Grußwort einen aktuellen Einblick in das Unternehmensgeschehen. Als Beispiel für eine erfolgreiche Expansion nannte er die Spielbanken in Sachsen-Anhalt, hier konnte man nicht zuletzt durch gutes Personal und die richtigen Spiele den Umsatz im Vergleich zum vorherigen Betreiber vervielfachen. Der Zukunft blickt Paul Gauselmann optimistisch entgegen, schließlich würde das Spiel im Internet im nächsten Jahr in Deutschland legalisiert und es seien bereits jetzt die richtigen Zeichen bei Merkur gesetzt. Rund 60 Prozent aller Spiele in Deutschland laufen unter der Merkur-Sonne. Traditionell stand „PG“ den Senioren für weitere Fragen zur Verfügung. Mit einem gemeinsamen Mittagessen klang die Veranstaltung aus.