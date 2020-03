Espelkamp (WB). Mit seinen Kinder- und Jugendgruppen ist der BSG Espelkamp, was die Mitgliederzahlen angeht, ganz vorne mit dabei. Bei der jüngsten Jahreshauptversammlung des Vereins war sogar die Rede davon, dass die Espelkamper Gruppen eine „Ausnahme in ganz NRW“ seien. Und auch so blieben die Mitglieder dem Verein treu, hat der Vorstand ein Fazit gezogen.

184 Mitglieder zählen derzeit die Kinder- und Jugendgruppen des BSG in Espelkamp und gehören somit zu den stärksten Gruppen im Verein. Die Betreuung von Schwerbehinderten sei in Espelkamp keine Ausnahme. „Wenn wir die Handicaps unserer Reha-Sport-Mitglieder betrachten, sind bei den Kindern und Jugendlichen die Hauptdiagnosen Haltungsschwäche, gefolgt von Adipositas“, berichtete der Vorstand.

Erfolgreiche Jugend

Horst Beneker, Jugendwart des BSG Espelkamp, berichtete den 79 Anwesenden der Jahreshauptversammlung von so manchen Erfolgen der größtenteils jugendlichen Schwimmer aus dem vergangenen Jahr. Ende April richtete der BSG Espelkamp beispielsweise den vierten offenen OWL-Inklusions-Schwimmcup in Lübbecke aus. Dem sehr engagierten Organisationsteam des BSG sei es zu verdanken, dass sich diese Veranstaltung immer größerer Beliebtheit bei den Teilnehmern aus dem ganzen Bundesgebiet erfreue, sagte Beneker.

Die Kinder- und Jugendgruppen des BSG haben 2019 auch das 50-jährige Bestehen gefeiert. Die Jubiläumsfeier dazu veranstaltete der Verein mit einer sportlichen Sommersause im Juni. „Bei tollem Wetter hatten die eingeladenen Gäste aus Nah und Fern und die BSG-Kinder sehr viel Spaß“, berichtete der Jugendwart weiter.

Im Anschluss wurde nachts gezeltet und am Nachtschwimmen des DLRG teilgenommen, das über zwölf Stunden ging. Benekers Dank ging dabei an alle fleißigen Helfer, ohne die diese Veranstaltungen nicht möglich gewesen wären.

Neben zahlreichen Erfolgen bei Wettkämpfen in Sachsen, Niedersachsen und NRW berichtete der Jugendwart auch, dass bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften (IDM) in Berlin erstmals eine Vereinsstaffel des BSG Espelkamp am Start war. Für diese Staffel gingen Johanna Heidemann, Nick-Elyas Olek, Annika Lekon und Julian Gnaß an den Start. Sie alle starteten bei der IDM auch in den Einzelwettkämpfen sehr erfolgreich.

Mitgliederzahl bleibt stabil

Neben den erfolgreiche Kinder- und Jugendgruppen ist im vergangenen Jahr auch der gesamte Mitgliederbestand des BSG Espelkamp mit 676 Personen weiterhin stabil geblieben. Zudem gibt es 23 Sportgruppen, sie allesamt sehr gut besetzt seien und an vier Tagen pro Woche am Reha-Sport teilnehmen. Betreut werden die Gruppen von insgesamt 22 Übungsleitern, 14 Helfern im Kinder- und Jugendbereich, sieben Ärzten im Herzsport und einem Kinderarzt. Dass der BSG-Espelkamp ein sehr leistungsstarker und geschätzter Verein sei, würden die Entwicklung und auch die Beständigkeit zeigen, erklärte der Vorstand. Mit kompetenten Übungsleitern würde alles Nötige für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitglieder getan. Nachwuchs bei den Übungsleitern erhält der Verein ebenfalls. Denn Anja Matzat, Kerstin Rahe und Stefan Olek befänden sich zur Zeit in der Übungsleiterausbildung.

Auch bei den Erwachsenengruppen blickte der Verein bei der jüngsten Versammlung auf zufriedenstellende Ergebnisse. Spartenleiter Hans Dieter Dworok berichtete dabei von den Hallenbocciamannschaften. So konnte die erste Mannschaft in der Landesliga (höchste NRW-Spielklasse) im vergangenen Jahr einen sicheren Klassenerhalt feiern. Und die zweite und dritte Mannschaft der BSG sicherten sich in der Oberliga (zweithöchste NRW-Spielklasse) einen oberen Mittelfeldplatz. „Die mit Jung und Alt, leichter und schwerer Behinderten Menschen besetzte Gruppe besticht durch Engagement und Spaß am Spiel“, meinte Dworok.

Adolf-Meixner-Pokal vergeben

Marcus Lüttke berichtete des Weiteren über den Klassenerhalt in der Landesliga, der trotz größerer Personalsorgen geschafft wurde und von Erfolgen bei mehreren Freundschaftsturnieren. Für die Flugballdamen informierte Ingelore Hodde vom Ausfall der Meisterschaftsspiele in der Landesliga sowie von den Erfolge bei Freundschaftsturnieren. Und Walter Stolle berichtete über die vielfältigen Aktivitäten in der Herzsportgruppe. Bei den 41 bis 90-jährigen Mitgliedern sind die Hauptdiagnosen Funktionseinschränkungen der Wirbelsäule (Rücken) gefolgt von Herzleiden und Osteoporose.

Den Adolf-Meixner-Pokal für die aktivste Teilnahme im Jahr 2019 erhielt bei der Jahreshauptversammlung erneut Benita von der Rupp. Die weiteren Plätze belegten Margarita Rempel, Irmgard Grabowski, Monika Voigt und Ursula Thie Strapec.

Ehrungen verschoben

Viele der Mitglieder des BSG Espelkamp halten dem Verein schon viele Jahre die Treue. Die Ehrungen für die langjährigen und verdienten Vereinsmitglieder wurden bei der Jahreshauptversammlung jedoch auf die Jubiläumsveranstaltung „60 Jahre BSG Espelkamp“ am 31. Oktober verschoben. Eine Ehrung ließ sich die Ehrenvorsitzende Hannelore Schürmann dennoch nicht nehmen und bedankte sich bei Werner Bergtold, der sich nach nun mehr als 35 Jahren als Übungsleiter in den Ruhestand verabschiedet hat. Damit ginge eine große Ära im BSG Espelkamp zu Ende, meinte Hannelore Schürmann.

Datenschutzbeauftragter

Ein wichtiges Thema, dass schon den ehemaligen Vorsitzenden Vorgänger Martin Meinders beschäftigt hat, sei die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Auch die neue Vorsitzende Simone Olek musste sich vermehrt damit im vergangenen Jahr beschäftigen. Deshalb hat der Verein im vergangenen Jahr einen professionellen Datenschutzbeauftragten berufen. Das sei notwendig geworden, weil der Verein sensible Gesundheitsdaten der Mitglieder verarbeite, erfuhren die Versammlungsteilnehmer.

Als Gesamtfazit stellte der Vorstand fest, dass alle Spielsportgruppen mit Freude und Ehrgeiz bei der Sache seien und auch der Spaß kommt nicht zu kurz komme. Alle Gruppen des Vereins würden sich jedoch über Nachwuchs freuen. Wer interessiert ist, kann sich deshalb gerne an die BSG-Geschäftsstelle unter Telefon 05772/9644 wenden.