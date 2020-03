Aufgrund erhöhter Ansteckungsgefahr haben sich unter anderem die Stadt, die Volkshochschule Lübbecker Land wie auch weitere Vereinigungen dazu entschieden, kommende Veranstaltungen abzusagen.

Automarkt

„Nach Abstimmung mit den Autohändlern und der Ordnungsbehörde hat sich der Stadtmarketingverein bereits in der vergangenen Woche dazu entschieden, den Automarkt abzusagen. Die Händler wurden rechtzeitig informiert. Ob ein Ersatztermin gefunden werden kann, wird noch geprüft“, sagte Reinhard Schumacher, Geschäftsstellenleiter des Stadtmarketings.

Nach 56 Jahren findet diese Traditionsveranstaltung zum ersten Mal nicht wie gewohnt statt. Wegen der stark zunehmenden Ausbreitung des Corona-Virus und aus Rücksicht auf die Gesundheit der Bevölkerung sei die Absage zwingend erforderlich. Damit einhergehend findet auch der geplante verkaufsoffene Sonntag am 19. April nicht statt.

Volkshochschule

Die Volkshochschule Lübbecker Land hat alle Kurse abgesagt. „Aufgrund der aktuellen Lagebeurteilung bei der Ausbreitung des Virus werden zunächst alle Veranstaltungen der Volkshochschule Lübbecker Land bis einschließlich 30. April abgesagt“, teilt die VHS mit. Das gelte sowohl für Kurse, die bereits begonnen haben, als auch für Veranstaltungen, deren Beginn oder Termin in diesen Zeitraum fällt. „Alle Fragen zum weiteren Vorgehen – wann die Kurse fortgesetzt werden, ob und wann die ausgefallenen Kurstage nachgeholt werden – versuchen wir, so schnell wie möglich zu klären“, so die VHS weiter.

Da es sich bei der Ausbreitung des Virus um einen dynamischen Prozess handele und die Situation jeden Tag neu bewertet werde, werde die VHS zeitnah über weitere Schritte informieren.

Vereine, Verbände, Parteien

Der Sozialverband Fabbenstedt wird sein für Mittwoch, 18. März, geplantes Pickertessen im Gasthaus Rose nicht ausrichten. Es wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Die in den Turnhallen der Schulen stattfindenden Kurse des Kneipp-Vereins werden bis auf weiteres ausgesetzt.

Die Jagdgenossenschaft Frotheim hat darüber hinaus bekannt gegeben, dass die für den 26. März geplante Mitgliederversammlung im Gasthaus Albersmeyer/Im Loh ebenfalls nicht stattfinden wird. Gleiches gilt für die Versammlung der Isenstedter CDU. Die hatte für den 19. März ihre Mitgliederversammlung geplant. Mit Blick auf die Kommunalwahlen haben die Verantwortlichen bekannt gegeben, dass diese Versammlung in jedem Fall nachgeholt werden muss.

Der Espelkamper Waldfreibadverein gibt darüber hinaus bekannt, dass die freiwilligen Helfereinsätze im Freibad bis auf weiteres ausgesetzt sind.

Die für Freitag, 20. März, geplante Jahreshauptversammlung des CVJM Isenstedt-Frotheim wird verschoben. Ein neuer Termin werde rechtzeitig bekannt gegeben, erklärt Ulrich Stockmann vom CVJM.

Zwei Dorfgemeinschaften haben ihre geplanten Versammlungen ebenfalls absagen müssen. In Vehlage wird die Veranstaltung am 27. März nicht stattfinden. In Gestringen sollte die Versammlung am 20. März ausgerichtet werden. Sie wird ebenfalls entfallen. Der voraussichtliche Nachholtermin für die Gestringer Versammlung soll im Mai sein, wie der Vorsitzender der Dorfgemeinschaft, Bernd Wlotkowski, mitteilt.

Die April- und Mai-Treffen der Selbsthilfegruppe Prostatakrebs Melle-Rödinghausen sind darüber hinaus gestrichen worden. „Wenn die Situation es zulässt, findet das nächste Treffen am Mittwoch, 3. Juni, statt“, teilt Udo Sanne von der Selbsthilfegruppe mit.

Osterfeuer

Da alle Osterfeuer abgesagt worden sind, macht die Dorfgemeinschaft Vehlage darauf aufmerksam, dass dementsprechend auch kein Holz mehr angenommen wird.