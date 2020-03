Die Patchworkgruppe der Mennonitengemeinde in der John-Gingerich-Straße hat die MCC-Mitarbeiter aus den USA empfangen. Der Grund des Besuchs ist das 100-jährige Bestehen des MCC. Das Komitee ist eine Organisation der mennonitischen Kirchen in Nordamerika.

Espelkamp (WB). Die Mennonitengemeinde in der John-Gingerich-Straße 1 hat Besuch von fünf Vertretern des MCC – des „Mennonite Central Committee“ (MCC) – bekommen. Sie ist eine Organisation der mennonitischen Kirchen in Nordamerika.

Grund des Gastspiels war das 100-jährige Bestehen des MCC in diesem Jahr. Bereits im Januar fand auf Veranlassung dieser Hilfsorganisation ein internationaler Decken-Näh-Tag statt, woran sich die Patchworkgruppe der Mennonitengemeinde beteiligte.

Sieben Decken

32 Frauen und Kinder haben mit Freude und Begeisterung insgesamt sieben Decken fertiggestellt.

Dazu schreibt das MCC: „Wir wollen das 100-jährige Jubiläum feiern und dabei denen Wärme und Hoffnung schenken, die sie am dringendsten benötigen.“ Das Ziel, 6500 Decken für Flüchtlinge in den Krisengebieten weltweit zu nähen, wurde bei weitem überschritten. Insgesamt seien 9.504 Decken entstanden.

Im Jahr 2018 gingen Decken nach Haiti, Malawi, Serbien, Libanon, Irak, Syrien, Nordkorea, Ukraine, Jordanien und nach Bosnien und Herzegowina.

„Viele Espelkamper werden sich noch an die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg erinnern. Auch dabei wurden die so genannten Care-Pakete mit der Aufschrift ‚In the name of christ‘ verteilt. Einige der damaligen Patchworkdecken werden heute noch in Ehren gehalten“. sagt Doris Pick von der Mennonitengemeinde.

Stadtführung

Interessant für die Besucher aus den USA war auch die historische Stadtführung mit Ernst Becker, bei der es um die Anfänge Espelkamps ging, gerade auch wegen der Spuren, die die Paxboys hinterlassen haben. In guter Erinnerung für viele Espelkamper bleibt John Gingerich. Die Straße am Gemeindezentrum hat seinen Namen erhalten.

Im Dezember 1948 kamen die ersten amerikanischen Mennoniten – Paxboys – nach Espelkamp, um unentgeltlich Friedensdienst zu leisten. Sie halfen zum Beispiel den Flüchtlingen beim Umbau der Munahallen zu Wohnungen. Auch die Häuser in der Weichselgasse und im Fuchsweg wurden von den Paxboys für Flüchtlinge aus Westpreußen gebaut.

Austausch

Nach einem Austausch mit der Patchworkgruppe und einem gemeinsamem Abendessen, haben die MCC-Mitarbeiter über Hilfsprojekte in den Katastrophengebieten weltweit berichtet – zum Beispiel über das Verteilen von Hilfsgütern und Decken, von Schul- und Hygienesets. Die Empfänger seien dankbar und erfreut gewesen über die Hilfe.