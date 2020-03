Eisdiele Dal Cin

In der Eisdiele, die seit Jahrzehnten die süße Leckerei im Zentrum der Stadt herausgibt, sind insgesamt fünf Mitarbeiter beschäftigt. Jasare weiß, dass diese Situation durch den Coronavirus existenzbedrohend ist. Wenn es ein, zwei Monate so bleibe, werde es sehr schwierig, überhaupt die Eisdiele weiter zu betreiben. Denn es würden schließlich jede Menge Fixkosten anfallen – zum Beispiele die Miete. Hingegen bleiben die Kunden fern. Dabei habe die Saison gerade erst begonnen, so Kema Jasare.

Schneider-Gastronomie

Die Situation ist nicht nur für die kleinen gastronomischen Betriebe sehr ernst. Auch Johann Schneider, Betreiber der Schneider – Gastronomie und Catering – musste mit seinem Team auf die Krisensituation reagieren. Schneider beschäftigt rund 100 Mitarbeiter. Er gibt im Gespräch mit dieser Zeitung bekannt, dass er einen Antrag auf Kurzarbeit gestellt habe. „Seit vergangenen Freitag ist der Umsatz eingebrochen. Wir haben nicht einmal mehr ein Drittel der Kundschaft“, sagt Schneider.

Die Schneiderei habe er bereits geschlossen. Mit dem heutigen Tag lässt Johann Schneider alle seine Betriebe in Espelkamp geschlossen – neben der Schneiderei, sind dies unter anderem das Brauhaus, das Bürgerhaus sowie Schneiders am Brunnen. Alle Maßnahmen, die bereits getroffen wurden, wie zum Beispiel das Entfernen von Besteckkästen, haben die Schließung nicht verhindern können.

Johann Schneider ist lange genug Gastronom, dass er weiß, was für seine Mitarbeiter die beantragte Kurzarbeit bedeutet. „Sie bekommen kein Trinkgeld und keine Zuschüsse mehr. Viele aber rechnen mit diesen Geldern.“ Die Miete müsse schließlich bezahlt werden.

Sofern seine Mitarbeiter noch alten Urlaub hätten, würde der nun genommen. Ansonsten befände sich das Team in Kurzarbeit. Einerseits weiß Schneider natürlich um die prekäre finanzielle Situation seiner Mitarbeiter durch die Corona-Krise. „Das sind schon hohe Gehaltseinbußen.“

Andererseits sagt Schneider, dass die Tätigkeit im gastronomischen Bereich viel Stress und körperlich harte Arbeit bedeute. Die Kurzarbeitphase könne auch zum Aufladen der Akkus genutzt werden. Daher nahm er den Vorschlag von Bundesagrarministerin Julia Klöckner, Mitarbeiter aus dem Gastro-Bereich unter anderem zum Spargelstechen einzusetzen, auch mit großem Unverständnis zur Kenntnis. Er lud die Bundesagrarministerin ein, einmal im Gastronomiebereich zu arbeiten. „Sie soll mal kommen und Tabletts tragen“, sagt er.

Das Catering hat Johann Schneider bis Ende April komplett eingestellt. Alle Feiern seien storniert. „Dadurch sind uns alleine weit über 200.000 Euro weggebrochen.“ Bei aller Ernsthaftigkeit aber hat der Gastronom seinen Optimismus nicht verloren. „Wir hoffen, dass Feiern und Veranstaltungen ab Ende Mai wieder stattfinden. Da kommen ja noch große Sachen“, so Schneider.

Landhotel Annelie

Wie prekär die Lage für das Gastgewerbe ist, bestätigt auch ein Gespräch mit Wolfgang Stork, Inhaber des Landhotels Annelie in Bad Holzhausen: „Wir nehmen seit Tagen nur noch Stornierungen entgegen. Sei es bei den Hotelbuchungen oder für unser Restaurant.” Es sei eine „sehr schwere Situation für den Betrieb, lautet seine Einschätzung. Diese Entwicklung habe sich angedeutet. „Wir konnten schon seit drei Wochen die Auswirkungen feststellen. Die Buchungen waren rückläufig“, sagt Stork. Zunächst hätten Firmen ihre Veranstaltungen abgesagt. In der Folge hätten auch die Absagen privater Feiern begonnen. Wenn es so weiter gehe, müsse er womöglich über Kurzarbeit nachdenken.

Mit Sorge aber auch mit Unverständnis sieht Wolfgang Stork die Regelung, nach der Restaurants nur bis 15 Uhr geöffnet bleiben dürfen. „Normalerweise öffnet unser Restaurant erst um 18 Uhr“, sagt Stork. In seinem Haus wäre es ohne weiteres möglich, die Gäste weit genug auseinander zu setzen, um einer Ansteckung vorzubeugen.

Es sei nachzuvollziehen, dass die Regierung verhindern wolle, dass die Menschen, die abends nicht in Tanzkokale gehen können, ihre Treffen in Restaurants verlegen. „Aber wir können so nicht einmal die verbleibenden Firmenkunden wie zum Beispiel Monteure versorgen, die erst nach 18 Uhr von der Arbeit kommen.“ Das könne so nicht richtig sein.

Die Corona-Krise treffe viele Gastronomiebetriebe schwer. „Aber wir müssen alle dadurch und hoffen, dass wir alle unsere Mitarbeiter halten können“, sagt Stork. Gutes Hotel- und Gaststättenpersonal sei schwer zu finden. „Es kommt auch wesentlich darauf an, wie die Hilfen gestaltet werden, die der Staat zur Aussicht stellt“, betont der Bad Holzhauser.

Klarheit

Etwas Klarheit hat derweil Kema Jasare nach einem Gespräch mit der Espelkamper Stadtverwaltung erhalten. Eis und Getränke „geben wir nur noch heraus“. Der gastronomische Bereich ist bis auf weiteres für einen gemütlichen Espresso oder ein leckeres Eis im Sitzen geschlossen.

Das bedeutet für ihn und sein Team eine enorme Umstellung. Jasare hofft, dass die Politik ihr Versprechen hält und den von der Krise betroffenen Unternehmern auch finanzielle Unterstützung zukommen lässt. Aber: „Konkret in der Hand haben wir nichts.“