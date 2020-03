Es ist geschafft. Das Land hat die finanzielle Förderung für die Sanierung des Waldfreibades in Höhe von 2,326 Millionen Euro bewilligt. Nun wird die Detailplanung angegangen. Der Umbau soll im kommenden Jahr beginnen. Foto: Arndt Hoppe (Archiv)

Von Felix Quebbemann

Espelkamp (WB). Die guten Nachrichten sind derzeit eher rar gesät. Aber es gibt sie noch – denn das Freibad Espelkamp hat die Zusage einer finanziellen Förderung in Höhe von 2,326 Millionen Euro erhalten. Dies haben gestern übereinstimmend die beiden Landtagsabgeordneten Bianca Winkelmann (CDU) und Daniela Beihl (FDP) sowie die Stadt Espelkamp als auch der Freibadverein bestätigt.

Tolles Zeichen

„Das ist eine tolle Nachricht für Espelkamp. Mit den Fördermitteln können nun die notwendigen Sanierungs- und Umbauarbeiten angegangen werden, um unser Waldfreibad zu sanieren und fit für die Zukunft zu machen“, freute sich Beihl. Es sei ein tolles Zeichen für alle, die sich seit Jahren ehrenamtlich im Verein Pro Waldfreibad engagieren. „Ohne sie wäre das Betreiben des Freibads nicht möglich.“

Die finanziellen Mittel kommen aus dem Landesinvestitionspaket Soziale Integration im Quartier. Dank für die Unterstützung sprach Beihl auch der NRW-Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, Ina Scharrenbach, aus.

Horst Radtke, Vorsitzender des Waldfreibades, erklärte im Gespräch mit dieser Zeitung: „Wir freuen uns riesig.“ Er dankte insbesondere Daniela Beihl, die für das Waldfreibad immer ein offenes Ohr gehabt habe, und Bianca Winkelmann.

Radtke sagte, dass mit dem Bau im Spätsommer oder Frühherbst 2021 begonnen werde könne. Derzeit aber habe natürlich die Bewältigung der Corona-Krise Priorität. Bevor die einzelnen Arbeiten im Bad ausgeschrieben würden, müsse die Detailplanung erstellt werden. Radtke aber geht davon aus, dass die Sanierung so umgesetzt werde, wie Klaus Hagemeier, Vorstand der Stadtwerke AöR, dies im Rat vorgestellt habe.

Dank

Radtke dankte den Vereinsmitgliedern und dem Vereinsvorstand für ihr Engagement. Auch die Bürger Espelkamps, die an das Bad glauben, schloss er in seinen Dank mit ein, ebenso wie Bürgermeister Heinrich Vieker und Klaus Hagemeier. Einen Seitenhieb auf die SPD konnte er sich nicht verkneifen. Die SPD hatte im vergangenen Jahr, nachdem bekannt wurde, dass das Freibad in der ersten Förderrunde nicht bedacht wurde, gefordert, man müsse alternative Finanzierungsmodelle finden. „Es geht auch ohne Getöse und manchmal muss man die Ruhe bewahren. Ein guter Wein reift auch nicht über Nacht“, sagte Radtke. Die Förderzusage werde bei den Vereinsmitgliedern zusätzliche Motivation und Zuversicht erzeugen.

Radtke erklärte auch, dass er weiter am Drei-Säulen-Modell festhalten wolle, um das Freibad zu betreiben: die Stadt als Eigentümer, der Verein als Betreiber und Sponsoren. Nun aber sei er erstmal nur glücklich. „Die Mühen haben sich gelohnt.“

Unschöne Nachricht

Die CDU-Landtagsabgeordnete Bianca Winkelmann erklärte zur Förderzusage: „Als vor knapp einem Jahr die Stadt Espelkamp nicht aus unserem Landesprogramm profitieren konnte, war das für alle Seiten eine unschöne Nachricht. Umso mehr freue ich mich nun für die Stadt, für alle Espelkamperinnen und Espelkamper und ganz besonders für den Freibadverein über dieses positive Ergebnis. Gerade jetzt in dieser für uns alle nicht einfachen Zeit sind das wohltuende Neuigkeiten“, sagte Winkelmann.

Es sei schön, dass all die Gespräche der vergangenen Monate zur Förderung der Anlage mit dem Ministerium gefruchtet haben. Das Waldfreibad im Herzen der Stadt gehöre zweifelsohne zu Espelkamp und seiner Geschichte. Deshalb habe es eine gute Zukunft verdient. Der NRW-Koalition und dem Heimatministerium im Speziellen sei es ein wichtiges Anliegen, das zu fördern und finanziell zu unterstützen, was Menschen verbindet, so Winkelmann.

Seitens der Stadt haben sich sowohl Bürgermeister Heinrich Vieker wie auch Klaus Hagemeier, Vorstand Stadtwerke AöR, zufrieden geäußert: 2,326 Millionen Euro seien beinahe „die volle von uns beantragte Summe“, so Vieker und Hagemeier.

Vergabeverfahren

Sobald der Förderbescheid schriftlich vorliege, könnten die Stadtwerke in die Ausführungsplanung einsteigen und die erforderlichen Bauanträge stellen. „Unser Ziel ist es, möglichst frühzeitig in das Vergabeverfahren zu gehen. Wenn alles gut läuft, werden die Bauarbeiten nach einer verkürzten Freibadsaison vielleicht noch 2021 starten können“, bestätigte Hagemeier die zuvor getätigten Äußerungen Radtkes.