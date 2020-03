Von Jan Lücking

Die Wahlen

Neben dem Vorsitzenden der Isenstedter Dorfgemeinschaft, Armin Jungbluth, wurden auch Wilhelm Tiemeier (Stellvertretender Schriftführer), Jens Bölk (Schriftführer), Bärbel Viermann (Kassiererin), Margret Langer (Stellvertretender Vorsitzende) und Jens Kökenhoff (Stellvertretender Kassierer) wieder gewählt. Neuer Kassenprüfer ist Nils Tiemeier.

Die Bürgerbusanbindung zwischen den Ortschaften und der Kernstadt, die Sanierungsarbeiten an der Grillhütte am Mittellandkanal und ein Rückblick auf die abgeschlossenen Sanierungsarbeiten am Ehrenmal waren die Hauptthemen bei der Jahreshauptversammlung, die vor acht Tagen ausgerichtet wurde.

Bedarf

Der Vorsitzende des Bürgerbusvereins Espelkamp, Peter Snethlage, informierte während der Versammlung über die Geschichte und das Angebot des Bürgerbusvereins. „In allen Dorfgemeinschaften muss jetzt zunächst einmal der Bedarf ermittelt werden, um die Busanbindung zwischen den Ortschaften und der Kernstadt zu verbessern“, sagte der Armin Jungbluth. Voraussichtlich am 19. Mai – so es denn die Umstände zulassen – treffen sich die Vertreter aller Espelkamper Dorfgemeinschaften im Dorfgemeinschaftshaus in Alt-Espelkamp, um über das Bürgerbusangebot zu beraten.

„Um alle Ortschaften mit dem Bürgerbus erreichen zu können, wären etwa 25 zusätzliche ehrenamtliche Fahrer notwendig. Eine mögliche Verbesserung wäre ein so genannter Eco-Bus, den sich die Bürger bei Bedarf bestellen können“, erläuterte der Dorfgemeinschaftsvorsitzende weiter. In der Versammlung wurde auch der Wunsch nach einer stündlichen Linienverbindung nach Espelkamp, Lübbecke, Rahden und Minden geäußert.

Bestandsaufnahme

Eine Bestandsaufnahme der Grillhütte am Mittellandkanal erbrachte, dass unter anderem der Boden durch einen Betonboden ersetzt und weitere Sanierungsarbeiten vorgenommen werden müssten. Dabei wollen auch die Isenstedter Dorfhandwerker helfen. Im Herbst stehen rund um die Grillhütte Schnittarbeiten an und auch bei der zugehörigen Grünfläche bestehe Pflegebedarf.

Ortsvorsteher Reinhard Bösch informierte über die im vergangenen Jahr abgeschlossenen Sanierungsarbeiten am Ehrenmal auf dem Friedhof. „Das ist richtig gut geworden und sieht toll aus. Herzlichen Dank an Dr. Klaus Willmann, der sich sehr engagiert hat“, sagte der Ortsvorsteher. Der erste Kostenvoranschlag vor zwei Jahren habe bei 11.500 Euro gelegen. Letztendlich habe die Sanierung des Ehrenmals 18.500 Euro gekostet, sagte Bösch. „Etliche Vereine und viele Privatpersonen haben gespendet.“

Eine Tafel

Eine Tafel am Ehrenmal weise auf die Sanierungsarbeiten hin, sagte der Ortsvorsteher. Er fügte an, dass weder die Kasse der Dorfgemeinschaft, noch die Kasse der Kirchengemeinde belastet worden sei. Der Ortsvorsteher sprach allen Spendern seinen Dank aus.

Am Sonntag, 20. September, soll das 140-jährige Jubiläum der Isenstedter Christuskirche gefeiert werden. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits. Der Dorfweihnachtsmarkt ist für Samstag, 5. Dezember, geplant.