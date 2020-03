Von Felix Quebbemann

Gauselmann-Gruppe

Einige der international tätigen Unternehmen in der jungen Stadt befolgen diese Maßnahmen nicht nur. Sie setzen auch noch weitere sinnvolle Ideen um.

„Wir versuchen alles möglich zu machen, um die Ausbreitung zu verhindern“, erklärte Mario Hoffmeister im Gespräch mit dieser Zeitung. Der Leiter des Zentralbereichs Kommunikation bei der Gauselmann-Gruppe arbeitet derzeit zum Beispiel selbst im Home-Office, um direkten Kontakt zu den Kollegen zu vermeiden. Es sei das Ziel, die „Menschen so weit wie möglich auseinander zu bringen“.

Mittlerweile sitze immer nur ein Mitarbeiter in einem Büro. Die übrigen würden von zuhause aus arbeiten. Alle Kollegen, die aus Risikogebieten kämen würden direkt nach Hause in Quarantäne geschickt werden. „Die kommen erst gar nicht in die Firma.“ Denn das sei fahrlässig. Darüber hinaus seien alle Dienstreisen natürlich außer Kraft gesetzt. „Wir tun alles, um die Ansteckungsgefahr so klein wie möglich zu halten.“ Im Unternehmen gebe es einen eigenen Gesundheitsmanager. Natürlich seien überall Desinfektionsmittel platziert.

Mario Hoffmeister appellierte ebenfalls an die Solidarität in der Gesellschaft. Das Virus bedrohe vor allem ältere Menschen und ist für diese zum Teil lebensgefährlich. Daher müsse die Gesellschaft vor allem auf die älteren Menschen Acht geben.

Harting-Technologiegruppe

Ähnliche Vorkehrungen wie die Gauselmann-Gruppe hat die Technologiegruppe Harting getroffen. „Der Schutz und die Gesundheit unserer Mitarbeiter steht an erster Stelle“, sagte Detlef Sieverdingbeck, Leiter Zentralbereich Corporate Communication & Branding.

Gleichzeitig habe das Unternehmen vielfältige Maßnahmen ergriffen, um den Betrieb abzusichern. Die Corona-Entwicklung werde genauestens verfolgt und die Technologiegruppe stehe in permanentem Kontakt mit internationalen und deutschen Gesundheitsbehörden.

Sieverdingbeck betonte, dass es selbstverständlich keine Reisen in die kritischen Regionen gebe. Der persönliche Kontakt zu den Kunden konzentriere sich auf Mail, Telefon und Web-Meeting-Tools.

Alle eigenen Feierlichkeiten seien vorerst abgesagt worden. Das Unternehmen besteht in diesem Jahr seit 75 Jahren. Die Betriebskantine sei darüber hinaus geschlossen worden. Auch bei Harting wird versucht, verstärkt die Mitarbeiter ins Home-Office zu bringen. Darüber hinaus haben die Mitarbeiter umfangreiche Verhaltensregeln an die Hand bekommen.

Pandemie-Team

Eine besondere Maßnahme ist die Gründung eines betriebsinternen Pandemie-Teams. „Dieses verantwortet alle erforderlichen Maßnahmen zur Prävention und Koordination“, sagte Sieverdingbeck weiter.

„Darüber hinaus haben wir bereits vor Wochen begonnen, unsere Lagerbestände hochzufahren, um in jedem Fall auf Störungen der Lieferkette bestmöglich reagieren zu können.“

Sieverdingbeck betonte darüber hinaus, dass die Stimmung innerhalb der Belegschaft ruhig und verständnisvoll sei.