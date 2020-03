Die 47-jährige Kerstin Ramm wird neue Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Espelkamp. Sie tritt die Nachfolge von Beate Henke an. Ramm ist verheiratet und wohnt in Rahden.

Von Felix Quebbemann

Dazu zählte unter anderem die Einführung von Gleichstellungsbeauftragten in den Städten und Gemeinden. In Espelkamp übernimmt diesen Job ab Mitte des Jahres die 47-jährige Kerstin Ramm.

Nachfolge

Sie tritt ab Anfang Juli die Nachfolge von Beate Henke an, die dieses Amt lange bekleidete. Daher weiß Kerstin Ramm natürlich, dass sie ein schweres Erbe trägt. Derzeit wird sie von Beate Henke in ihr neues Aufgabengebiet eingearbeitet. Und sie freut sich auf die Herausforderung. „Das ist ein sehr interessantes Arbeiten. Und ich werde sicherlich viele neue Kontakte knüpfen“, ist sich Ramm sicher.

Sie hat auch die Diskussion in einer der vergangenen Ratssitzungen verfolgt. Dabei kritisierten die Grünen, dass es zu wenig Frauen in den Führungspositionen im Rathaus gebe. Es sei für sie natürlich wichtig, vor diesem Hintergrund „die Frauen mehr ins Spiel zu bringen“, sagte Ramm im Gespräch mit dieser Zeitung.

Erste Aktion

Eine Aktion hat die künftige Gleichstellungsbeauftragte bereits mit initiiert. Denn das war die Weihnachtsmann-Aktion zum Equal-Pay-Day, der am 17. März dieses Jahres in Deutschland stattgefunden hat. Kerstin Ramm musste jedoch gleich improvisieren. Eigentlich wollte die Gleichstellungsstelle mit Schoko-Nikoläusen darauf aufmerksam machen, dass für Frauen erst am 17. März Weihnachten ist. Der Tag markiert symbolisch den Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen.

Denn Frauen bekämen im Durchschnitt insgesamt 21 Prozent weniger Gehalt als ihre männlichen Kollegen und müssten dementsprechend 77 Tage länger arbeiten, um das gleiche Geld zu verdienen wie ihre männlichen Pendants. Daher könnten sie sich erst am 17. März über das gleiche finanzielle Auskommen freuen, das Männer bereits zu Weihnachten verdient hätten.

Umdenken

„Dazu hatten wir eine Aktion geplant. Die gekauften Schoko-Nikoläuse sollten den Espelkamper Männern überreicht werden, um auf den Missstand beim Gehalt der beiden Geschlechter aufmerksam zu machen. Leider aber hat die Corona-Krise der Aktion einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das Rathaus hatte geschlossen. „Wir haben die Weihnachtsmänner aber an die männlichen Kollegen im Rathaus verteilt“, erläuterte Ramm. Es sei nicht in Ordnung, dass die Frauen für die gleiche Arbeit unterschiedlich bezahlt würden. Da müsse ein Umdenken in den Köpfen stattfinden.

Neben dem Themenfeld Gleichberechtigung, mit dem sich die 47-Jährige nicht immer auseinander gesetzt habe, kümmert sich die gebürtige Rahdenerin in der Verwaltung künftig auch noch um die Vorbereitungen von Wahlen. In diesem Jahr finden die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen statt.

Werdegang

Ramm selbst hat bereits jahrelange Erfahrungen in der Verwaltung. „Die vergangenen 15 Jahre habe ich im Jobcenter gearbeitet innerhalb des Arbeitslosengeldes II.“ Dafür wechselte sie unter anderem im Jahr 2016 in die Kreisverwaltung, aufgrund der so genannten Redelegation in diesem Bereich.

Als sie jedoch die Ausschreibung der Stelle bei der Stadt Espelkamp entdeckte, bewarb sie sich und seit Januar dieses Jahres ist sie im Rathaus der jungen Stadt tätig. „Meine beiden Kinder sind aus dem Gröbsten heraus. Jetzt konnte ich mich noch einmal beruflich verändern“, sagte Ramm, deren Kinder 13 und 17 Jahre alt sind. Neben ihrer Vorliebe für Yoga verbringt sie gerne auch ihre Freizeit im eigenen Garten.

Ein Teil ihrer Zeit wird künftig auch für Treffen mit den Kolleginnen aus dem Gleichstellungssektor des Kreises reserviert sein. „Eigentlich wollten wir uns in der vergangenen Woche treffen.“ Das aber sei aus den bekannten Gründen nicht erfolgt. Während der Treffen der Gleichstellungsbeauftragten würden unter anderem Absprachen zu gemeinsamen Aktionen erfolgen.

Ziele

Das Ziel von Kerstin Ramm ist es, die Gleichstellung weiter voranzutreiben. „Das geht nicht von heute auf morgen.“ Sie unterstrich jedoch, dass zum Beispiel viele Frauen in Pflege- und Gesundheitsberufen tätig seien. „Das ist so selbstverständlich. Es ist aber erforderlich, dass man das auch ein bisschen mehr anerkennt.“ Dies müsse mehr wertgeschätzt werden – auch finanziell. Die Corona-Krise biete dafür aktuell ein gutes Argument. Denn ohne die Frauen, sähe es ganz schlecht aus, betonte Kerstin Ramm.