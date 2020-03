Espelkamp (WB). In Deutschland und ganz Europa sind alle 700 Spielbetriebe der Gauselmann-Gruppe geschlossen. „Dort haben wir unverzüglich überall Kurzarbeit eingeleitet. Hiervon sind natürlich auch unsere Produktion in Lübbecke und unser Vertrieb betroffen, da auch alle unsere Kunden ihre Spielbetriebe schließen mussten. Dementsprechend haben wir unsere Produktion und unseren Vertrieb stark heruntergefahren“, teilt Sina Wilken vom Zentralbereich Kommunikation bei Gauselmann mit.

Das Unternehmen werde individuell darauf achten, dass soziale Notlagen vermieden und finanziell ausgeglichen würden. „Voll erhalten bleiben die Krisenverwaltung und weitgehend die Entwicklungsabteilungen weltweit, um für die Zukunft unsere Produkte in die richtige Richtung weiterzuentwickeln.“

Finanzreserven

Überall dort, wo das Unternehmen tätig sei, unterstütze es vollumfänglich die Maßnahmen des Staates zur Eindämmung der Corona-Pandemie und zur Gesunderhaltung der Bevölkerung.

Das Unternehmen werde alles daran setzen, die Finanzreserven so einzusetzen, dass sie sehr lange halten, da niemand sagen könne, wie lange die Einschränkungen noch andauern. „Als Familienbetrieb sind wir froh, dass unsere Mitarbeiter nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in der Zukunft voll zu uns stehen, und ich bin sicher, dass es nach der Überwindung dieser Krise eine noch bessere Zukunft für uns alle geben wird“, sagt Paul Gauselmann, Unternehmensgründer und Vorstandssprecher. Er rief dazu auf, auch in dieser schwierigen Situation positiv zu denken.