Espelkamp (WB). Die Landwirte aus Espelkamp und Umgebung sind verärgert. Denn sie blicken mit Sorge auf die neue Düngemittelverordnung (Düvo), die nun nicht wir ursprünglich geplant am 3. April verabschiedet werden solle, sondern eventuell schon am Freitag, 27. März. Dies erklärte Landwirt Manuel Bollmeier in einer Stellungnahme.

Er schreibt weiter: „Seit vielen Monaten gehen in Deutschland die Bauern für ihren Berufsstand und die Versorgungssicherheit in unserem Land auf die Straßen.“ In Zeiten von Corona, in der vor allem Solidarität gefordert sei, „ist es daher vollkommen unverständlich, dass die Bundesregierung die so genannte Düngemittelverordnung, die eine Mangelernährung unserer Kulturpflanzen und somit unserer Nahrungsmittel bedeutet, vorschreiben will“.

Mit aller Gewalt

Mit 20 Prozent weniger Dünger jedes Jahr würden die Erträge immer mehr zurückgefahren. Dem Import von Lebensmitteln, die weitaus weniger höhere Standards erfüllen müssten als die regionalen, werde Tür und Tor geöffnet. Da die Landwirte aufgrund der Pandemie derzeit nicht auf die Straße gehen dürften, „nutzt die Bundesregierung die Corona-Krise aus, um mit aller Gewalt und ohne Widerstand die Düvo durchzudrücken“, kritisiert Bollmeier

„Die Landwirte sehen sich massiv in ihrer Existenz bedroht und fordern die Bundesregierung auf, diese Verordnung aufzuschieben und in einem Moratorium aufzuarbeiten.“ Es müssten Fakten zählen, nicht Ideologien, so Bollmeier.

Er schreibt zudem, dass die Landwirte trotz der Grenzschließung durch die Corona Krise, die Lebensmittelversorgung mit heimischen Gütern sicher stellen würden.