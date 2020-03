Espelkamp/Nepal (WB). Die Familie Tönsmann ist überglücklich. Nach Tagen der Ungewissheit hat die Bundesrepublik Deutschland doch noch eine Rückholaktion aus Nepal gestartet, so dass Unternehmerin Anne Tönsmann vom Espelkamper Teppichhaus Tönsmann in ihre Heimat zurückkehren konnte.

Nepal war zunächst nicht auf der Liste der Länder, aus denen Deutsche zurückgeholt werden sollten. Überraschend hat dann das deutsche Auswärtige Amt doch noch über die Botschaft in Kathmandu kurzfristig ein Flugzeug zur Verfügung gestellt. „Das Rückholprogramm aus Nepal läuft“, berichtet die Junior-Chefin. Um 6 Uhr sollten sich die gestrandeten Deutschen an der Deutschen Botschaft einfinden, um von dort aus mit einem Bus durch die fast menschenleeren Straßen Kathmandus zum Flughafen gefahren zu werden.

Anne Tönsmann: „Als wir im Bus saßen, mussten wir erst einmal einen großen Schreck überwinden. Zuerst waren wir nämlich nicht auf der Evakuierungsliste zu finden. Dann hat es aber doch geklappt.“ Der Rückflug selber ging über Doha und Katar nach Frankfurt. Alle seien sehr kommunikativ und glücklich gewesen, berichtet die Espelkamper Unternehmerin weiter. Sie war seit Ende Februar in Nepal und Kaschmir unterwegs, um dringende geschäftliche Absprachen mit Knüpfern zu treffen.

Am Freitagabend sollte Anne Tönsmann planmäßig in Frankfurt landen. Gegen Mitternacht wollte sie endlich wieder zuhause sein. Nach ihrer Rückkehr begibt sich Anne Tönsmann vorsorglich zunächst in häusliche Quarantäne.