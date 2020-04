Die Hilfsplattform „Espelkamp hält zusammen“ verbindet Menschen in der Stadt. Infos gibt es unter www.espelkamp.de.

Espelkamp (WB). Die neue Hilfsplattform „Espelkamp hält zusammen“ ist am vergangenen Freitag an den Start gegangen. Initiiert wurde sie vom Quartiersmanagement Espelkamp, dem Nachbarschaftszentrum (NBZ) im Erlengrund, dem DRK-Seniorenbüro und dem Verein Mitmenschen in Zusammenarbeit mit der Stadt Espelkamp.