Espelkamp-Frotheim (WB/fs). SEBL – diese vier Buchstaben haben bis zum vergangenen Freitag auf dem Findling geprangt, der 2016 anlässlich der 775-Jahr-Feier von Frotheim an der Kösterstraße Ecke Tonnenheider Straße aufgestellt worden ist. Unbekannte haben ihn in den Tagen davor beschmiert. „Eine Riesensauerei“, findet Jens Heiderich, Vorsitzender der Frotheimer Dorfgemeinschaft, und hat deshalb nun Anzeige erstattet.

Am Freitagnachmittag sei er auf die Schmierereien aufmerksam gemacht worden, berichtet Heiderich. „Ich dachte, ich traue meinen Augen nicht“, sagt er. Auf den Stein wurden die Buchstaben SEBL mit weißer Farbe aufgesprüht. „Was das heißen soll oder welche Botschaft sich dahinter verbirgt, darüber kann nur gerätselt werden“, sagt der Dorfgemeinschaftsvorsitzende. Besonders verärgert ist er darüber, dass „hier ehrenamtliches Engagement und Spendenbereitschaft durch so ein kopfloses Handeln einzelner mit Füßen getreten wird“.

Stein musste schnell gereinigt werden

Der Findling sei nämlich von der Familie des Ortsvorstehers Wilhelm Stockmann und dessen Sohn, Familie Cord Stockmann, an die Frotheimer Dorfgemeinschaft zur 775-Jahr-Feier gestiftet worden. „Die Aufstellung des Steins hatten freiwillige Helfer der Frotheimer Dorfgemeinschaft übernommen“, berichtet Heiderich.

Wann die Sachbeschädigung nun genau entstanden ist, könne aktuell nicht gesagt werden, erklärt Heiderich. Laut Aussagen aus der Bevölkerung, die ihn erreicht haben, sei die Schmiererei bereits am vergangenen Donnerstag von Bürgern bemerkt worden. „Über die Höhe des Sachschadens kann noch keine Angabe gemacht werden“, sagt der Vorsitzende weiter. Sicher sei aber, dass eine Neuanschaffung solch eines Steines mehrere Tausend Euro kosten würde.

Mittlerweile sei das Graffiti beziehungsweise der „Tag“, wie es in Fachkreises noch genannt wird, wieder entfernt worden. „Es ist aber nicht einfach. Die Farbe kann schnell in den Naturstein einziehen und geht dann nicht mehr vollständig wieder weg“, erklärt Jens Heiderich. Noch am Freitagabend sei durch das schnelle Handeln einzelner Personen die Farbe mit einem Spezialreiniger entfernt worden, damit der Naturstein der Dorfgemeinschaft erhalten bleibe, ergänzt er.

Zeugen werden gesucht

Gerade in Zeiten des derzeitigen Kontaktverbotes sei so eine Aktion nicht einfach durchzuführen, verdeutlicht Heiderich den hohen Aufwand, den Findling wieder zu reinigen. „Ich kann aber versichern, dass sich niemand in die Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus begeben hat. Es sieht aktuell so aus, dass wir mit einem blauen Auge davongekommen sind. Die Schmiererei konnte, so gut es ging, entfernt werden.“

Jens Heiderich und die Dorfgemeinschaft hoffen sehr, „dass es sich hier um eine Einzeltat handelt und nicht wieder vorkommt.“ Den Fall hat er aber dennoch zur Anzeige gebracht. „Wir hatten bisher solche Beschädigungen an Denkmäler im Ort noch nicht“, sagt er weiter.

Damit das auch so bleibt, bittet er um Hinweise auf die aktuelle Tat, um so zur Aufklärung beitragen zu können. „Die Täter müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Der Findling, der als ein nachhaltiges Geschenk für die Frotheimer gilt und für die Zukunft die Erinnerung an ein schönes 775. Jubiläumsjahr wach hält, wäre beinahe durch die Dummheit einzelner zerstört worden“, findet Heiderich.

Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei unter Telefon 0571/88660 zu melden.