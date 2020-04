Von Felix Quebbemann

Espelkamp-Isenstedt (WB). Anke Peper hat derzeit alle Hände voll zu tun. Die Gastronomin und Betreiberin des Dreimädelhauses in Isenstedt muss ihr Gasthaus in Schuss halten. Dafür ist sie derzeit alleine verantwortlich. Denn auch im Traditionshaus an der Hauptstraße gibt es aufgrund der Corona-Krise Kurzarbeit.