Von Freya Schlottmann und Jan Lücking

Espelkamp (WB). An Abstandsregelungen, Plexiglasscheiben und Hygienemaßnahmen haben sich Mitarbeiter und Kunden in den allermeisten Supermärkten mittlerweile gewöhnt. Karl Kordes, Leiter des Marktkaufes in Espelkamp, ist aber noch einen Schritt weiter gegangen und hat extra Kassen für Senioren und Risikogruppen eingerichtet. Zudem kommt auch der Lieferservice für diese Kunden sehr gut an.

Große Schilder in Signalfarbe machen an den Kassen 5 und 6 darauf aufmerksam, dass sich bei hohem Kundenaufkommen ausschließlich Senioren und Menschen aus Risiko-Gruppen dort anstellen dürfen. Anfangs hätten sich seine älteren Kunden an diese Extra-Kassen erst gewöhnen müssen, zieht Karl Kordes eine erste Bilanz. „Viele haben sich selber gar nicht als Senioren gesehen und sich an den anderen Kassen angestellt.“ Mittlerweile würde das Angebot aber häufig genutzt und die Regelung auch von den anderen Kunden akzeptiert. „Wir achten auch darauf, dass nicht jeder Kunde an diese Kassen kommt“, ergänzt Kassenleiterin Sabine Hambrink.

Lieferservice bringt den Einkauf nach Hause

Melanie und Matthias Detering-Vehlber sowie Thomas Welpott von der gleichnamigen Fahrschule nehmen Bestellungen an. Melanie und Matthias Detering-Vehlber sowie Thomas Welpott von der gleichnamigen Fahrschule nehmen Bestellungen an.

Zudem werden die Kunden, die nicht mehr selbst einkaufen gehen können oder auch dürfen, vom Marktkauf-Team versorgt. Gemeinsam mit Thomas Welpott von der gleichnamigen Fahrschule hat Karl Kordes einen Lieferservice auf die Beine gestellt, der bestellte Einkäufe kostenlos zu den Kunden nach Hause bringt. „Dieses Angebot wird schon recht gut angenommen. Wir bieten den Service mittwochs und freitags an und haben pro Tag zwischen zehn und 20 Bestellungen“, berichtet der Marktleiter.

Über extra für diesen Zweck eingerichtete Telefonleitungen (05772/9120) oder per E-Mail (bs400630@minden.edeka.de) können sich Kunden im Marktkauf melden und ihre Bestellung aufgeben. „Wir haben für die Annahme Unterstützung aus der Zentrale und von Ehrenamtlichen bekommen“, sagt Kordes. Extra Mitarbeiter würden dann im Markt die bestellten Lebensmittel zusammensuchen und Thomas Welpott diese Ausliefern.

Kundin bedankt sich mit Tränen in den Augen

Und das käme gut an, schildert Karl Kordes: „Wie Thomas Welpott mir erzählte, wurde er bei der ersten Kundin mit Tränen in den Augen empfangen. Sie konnte es kaum glauben, dass ihr in dieser Situation geholfen wurde. Das bestätigt natürlich auch unsere Arbeit und zeigt uns auch, dass soziales Engagement genau der richtige Weg ist. Vor allem in Zeiten wie diesen. Gerade jetzt sollte sich niemand allein gelassen fühlen.“

Die gesamte Einkaufssituation im Markt habe sich laut Sabine Hambrik seit Beginn der Corona-Krise schon sehr verändert. Desinfektionsmittel stehe für die Kunden ständig bereit und ein Sicherheitsdienst am Eingang habe ein Auge darauf, ob alle Regeln auch befolgt werden. „Für die Kollegen ist die Situation auch ungewohnt. Wir haben jetzt an den Kassen Plexiglasscheiben zum Schutz. Überall sind Markierungen, damit die Kunden auch den Abstand einhalten. Wir arbeiten jetzt auch mit Handschuhen an der Kasse. Die Kunden bitten wir, dass sie, wenn möglich, bargeldlos bezahlen“, sagt die Kassenleiterin.

Hamsterkäufe gehen zurück

Jeder Kunde müsse zudem einen Einkaufswagen mit in den Markt nehmen, um die Abstände besser einhalten zu können. „Die Kunden halten die Abstände zu den anderen Kunden und den Mitarbeitern auch ein. Das klappt eigentlich ganz gut“, sagt Hambrink. „Auch bei uns wird vermehrt Toilettenpapier, Mehl, Hefe, Küchenrolle, und Seife gekauft. Diese Sachen haben wir jetzt auch alle rationiert für die Kunden, damit auch möglichst jeder etwas bekommt“, erklärt Sabine Hambrink. Hamsterkäufe gebe mittlerweile es aber weniger, ergänzt Karl Kordes.

Stattdessen würden sich die Kunden vermehrt positiv gegenüber den Mitarbeiterin äußern: „Viele Kunden haben sich auch schon bei uns bedankt. Es kommt schon mal vor, dass Kunden uns aus Dankbarkeit Schokolade schenken. Die Kunden sind in der Regel alle verständnisvoll und halten sich an die Regeln. Manchmal steht man schon ein bisschen baff da, wenn die Kunden dankbare Sätze sagen wie: ‚Vielen Dank, dass Sie da sind‘“, sagt Sabine Hambrink.