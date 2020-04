Von Felix Quebbemann

Thorsten Blauert, Vorsitzender des Stadtmarketings, erklärt gegenüber dieser Zeitung, dass es natürlich „schmerzhaft“ sei. Es sei aber ganz klar, dass man die Absage des Angersommers dem Allgemeinwohl unterordnen müsse.

Das Sommerfest sollte ursprünglich Anfang Juli – an zwei Tagen, Samstag, 4. Juli, und Sonntag, 5. Juli – mitten in der Espelkamper City stattfinden. Am 4. Juli sollte schwerpunktmäßig das erwachsene Publikum unterhalten werden. Der Sonntag war dann eigentlich für die Kinder und Jugendlichen vorgesehen.

Austausch fördern

Blauert hofft, dass nicht auch noch das City-Fest, vorgesehen am vierten September-Wochenende, abgesagt werden muss. Der Stadtmarketing versucht derweil, sich mit anderen Institutionen zusammenzutun, um den Kontakt der Menschen in Espelkamp trotz Corona-Krise aufrecht zu erhalten und zu fördern. Blauert nannte in diesem Zusammenhang zum Beispiel die Haushaltshilfen, die mit dem Quartiersmanagement und weiteren Institutionen in Espelkamp initiiert worden sind. Mit diesen und weiteren Aktionen wolle man den „Austausch zwischen den Menschen fördern“, sagt der Vorsitzende des Stadtmarketings.

Die Frage, ob der Anger-Sommer nachgeholt wird, beantwortet Blauert nicht mit einem klaren „Nein“. Er sagt: „Der Veranstaltungskalender ist sehr voll. Und nach dem 31. August ist nicht mehr viel Zeit. Es ist kaum Platz, um den Angersommer nachzuholen.“ Er macht aber Hoffnung darauf, dass ein kleineres, spontaneres Event noch ein Plätzchen im Kalender finden könnte. Mit dem Gedanken jedenfalls hat sich der Stadtmarketing-Chef bereits beschäftigt. Man müsse schauen, was möglich ist, sagt Blauert.

„Eine Katastrophe“

Der Ausfall von Großveranstaltungen trifft natürlich auch die Gastronomen. Johann Schneider, der unter anderem Festwirt beim City-Fest ist, nennt die Entscheidung der Bundesregierung „eine Katastrophe. Das hat mir gar nicht gefallen. Ich hatte da etwas mehr erwartet.“ Die Schneider Gastronomie & Catering GmbH sei natürlich auf große Veranstaltungen angewiesen. Dafür halte das Unternehmen, das erst vor kurzem seine neuen Verwaltungs- und Lagerräume im Industriegebiet am Hafen bezogen hat, unter anderem einen BBQ-Fuhrpark vor.

Schneider, der für seine Betriebe seit Anfang der Corona-Krise Kurzarbeit angemeldet hat (wir berichteten), hatte vor allem für den Gastronomie-Bereich ein positiveres Ergebnis seitens der Politik erwartet.

„Wir können nach draußen ausweichen.“ Dort sei es auch einfach, die erforderlichen Abstände einzuhalten. „Man könnte dort die Menschen schützen“, sagt Schneider. Die Tische könnten mit den erforderlichen Abständen zum Beispiel als Zweier-Tische platziert werden. Im Supermarkt sei die Situation auch nicht anders, so Schneider.

Er hofft, dass die Gastronomie Anfang Mai wieder öffnen kann. Aber dies sei natürlich auch noch nicht gewiss. „Man weiß ja noch nicht einmal, ob das das Ende ist“, sagt Schneider gegenüber dieser Zeitung. Schneider, der in Espelkamp unter anderem das Brauhaus, das Bürgerhaus und das Schneiders am Brunnen betreibt, könne sich auch regionale Unterschiede bei der Auslegung der Corona-Vorgaben vorstellen. Auf dem Land herrschten andere Verhältnisse als in den städtischen Ballungsgebieten.

Enttäuschung

Die Enttäuschung bei Schneider ist groß und er kritisiert auch, dass der gastronomische Bereich „nichts Konkretes weiß. Wir stehen wieder blöd da.“ So habe er sich wenigstens erhofft, dass die Erklärung der Bundeskanzlerin beinhalte, dass die Gastronomie nach zwei weiteren Wochen Lockdown spätestens Anfang Mai wieder öffnen könne. Dieses Versprechen blieb aber aus. Schneider befindet daher, dass die neuen Maßnahmen für den gastronomischen Bereich „schrecklich sind“.