Von Arndt Hoppe

Portal bringt Überblick

In dem neuen Portal können alle Interessierten unter www.espelkamp.de/einkaufen eine Übersicht über Firmen in der Stadt finden, die weiterhin für ihre Kunden da sind oder zusätzliche Serviceleistungen anbieten, wie zum Beispiel einen Lieferdienst. „Manch einer wird vielleicht denken, dass das nicht mehr nötig ist, weil die Ladenöffnungsregeln gelockert wurden und eigentlich alle Geschäfte in Espelkamp wieder verkaufen dürfen“, sagt Blauert. „Aber insbesondere Gaststätten und Restaurants können davon sicherlich noch sehr profitieren.“ Und Willy Hübert pflichtet ihm bei: „Ich sehe das auch so, dass dieses Portal auch weiterhin sinnvoll ist.“ Der Verein habe insgesamt zwischen 200 und 250 Händler, Dienstleister und Gastronomiebetriebe im Ort angeschrieben. „Und aktuell sind 44 davon im Portal vertreten“, sagt Dirk Engelmann-Homölle. „Und dieses Portal ist ja nicht nur in Corona-Zeiten sinnvoll, sondern soll danach weiter geführt werden.“

Schnelle Finanzspritzen

Doch der Vereinsvorstand hat sich auch die Frage gestellt, wie man den Betrieben unmittelbar helfen kann, denen die Umsätze zurzeit fehlen, auch über die öffentliche Förderung hinaus. „Die Frage war: Wie können wir den Betrieben eine möglichst schnelle Finanzspritze zukommen lassen?“ Die Antwort lautet: digitale Gutscheine.

Anders als bei den bisher erfolgreich von Stadtmarketing angebotenen Einkaufsgutscheinen sind diese aber über das Internet zu buchen, unter der Adresse www.espelkamp-gutschein.de. „Bislang gab es unsere Gutscheine nur in unserer Geschäftsstelle sowie bei Volksbank und Sparkasse“, sagt Willy Hübert. „Das war ein Grund, warum wir das digitale Angebot nun an den Start bringen. Diese drei Verkaufsstellen waren alle wegen der Corona-Regeln geschlossen und somit nicht mehr nutzbar.“ Ein weiterer Vorteil des neuen Systems sei, dass die digitalen Gutscheine ganz gezielt dem jeweiligen Lieblingsgeschäft zugedacht werden können.

„Wer ein bestimmtes Geschäft unterstützen möchte, kann auf diese Internetseite gehen und auf das Unternehmen seiner Wahl klicken. Dort findet er dann weitere Informationen über das Unternehmen und verschiedene Buttons mit Gutscheinwerten“, erläutert Thorsten Blauert. Der Betrag sei allerdings auch nach Belieben wählbar. „Das Bezahlen ist so komfortabel und einfach, wie es viele Internetnutzer vom Online-Einkauf kennen, per Kreditkarte, Paypal, Sofortüberweisung und anderes.“ Das Geld stehe dann dem unterstützten Geschäft in kurzer Zeit direkt per Überweisung zur Verfügung.

„Der Gutschein-Käufer gewährt seinem Lieblingsgeschäft sozusagen einen Kredit, der hilft, diese schwierigen Zeiten zu überstehen“, sagt Dirk Engelmann-Homölle. Das Einlösen sei, wenn das Geschäft wieder geöffnet habe, ganz einfach: „Wer einen Gutschein online bezahlt hat, erhält eine E-Mail in der ein pdf-Datei mit einem QR-Code enthalten ist. Die kann der Käufer dann im Laden vorzeigen und es kann vom beteiligten Unternehmen mithilfe einer App eingelesen werden.“

Anmeldung ganz einfach

Um das zielgenaue Gutschein-System nutzen zu können, müssen sich Espelkamper Unternehmen nur auf der Website ( www.espelkamp-gutschein.de ) registrieren. Weil es gerade erst frei geschaltet wurde, sind noch kaum Firmen auf der Seite zu finden. Doch das können die Betriebe sehr einfach ändern. „Dazu müssen sie keine Mitglieder im Stadtmarketingverein sein“, betont Thorsten Blauert. Wie bei anderen Transaktionen würden zwei Prozent an Gebühren einbehalten, aber darüber hinaus koste der Service die Betriebe in Corona-Zeiten nichts. Stadtmarketing Espelkamp möchte das System nach dieser Phase, die der Verein als eine Art „Generalprobe“ ansieht, zu einem dauerhaften Angebot machen. „Dann wird die Nutzung natürlich für Mitglieder weiterhin kostenlos sein“, sagt Blauert.

Und dann sollen auch die bekannten Espelkamp-Gutscheine, mit denen in allen beteiligten Espelkamper Geschäften eingekauft werden kann, auch digital verfügbar sein. „So wäre es denkbar, dass jemand, der gerade am anderen Ende der Welt ist, aber jemandem zum Geburtstag eine Überraschung bereiten möchte, einen Espelkamp-Gutschein erwirbt“, nennt Thorsten Blauert ein Beispiel. „Diesen könnte er per E-Mail pünktlich dem Geburtstagskind zuschicken und gleichzeitig für Umsatz in Espelkamper Geschäften sorgen.“

Partner von Stadtmarketing für die technische Verwirklichung ist die Firma Zmyle, die solche Gutschein-Systeme schon erfolgreich in mehreren Städten auf den Weg gebracht hat.