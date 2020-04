Espelkamp-Isenstedt (WB/fq). Mit Ankes Suppenküche setzt Gastronomin Anke Peper auch am Mittwoch, 22. April, wieder ein Zeichen für ehrenamtliches Engagement in der Corona-Krise.

Mit dem Erfolg der ersten Suppenküche-Auflage am vergangenen Mittwoch zeigt sich die Gastronomin zufrieden. Nun geht es in die zweite Runde.

Schmackhafte Suppe

Die Suppenküche richtet sich vor allem an Bedürftige, die nicht genügend zu essen haben. Dieses Problem verschärfte sich vor allem in der Corona-Zeit, als die Tafeln schlossen.

Anke Peper beschloss zu helfen. Sie kocht jede Woche eine schmackhafte Suppe, die sie in Weckgläser füllt. Unter Vorlage eines Sozialscheins können Bedürftige kostenlos eines der Gläser mit nach Hause nehmen und dort essen. Auch Menschen, die die Aktion einfach nur unterstützen wollen, sind eingeladen, sich ein 500-Milliliter-Glas abzuholen. Sie werden aber gebeten, eine Spende zu hinterlassen. Dafür wurde ein Sparschwein aufgestellt.

Gelungene Premiere

„Die Premiere in der vergangenen Woche verlief gut“, so Peper. Es seien einige Gäste vorbeigekommen, um die Aktion zu unterstützen, freut sich die Gastronomin. Sie habe mehr als 100 Euro an Spenden eingenommen. Mit diesem Geld wurde die Aktion für den heutigen Mittwoch finanziert. Dafür hat Anke Peper fleißig Kartoffel geschält. Denn heute erwartet die Besucher der Suppenküche eine Kartoffel-Gemüsesuppe mit Bockwürstchen.

Peper hofft, dass am Mittwoch, 22. April, zwischen 12 und 13 Uhr noch mehr Gäste – vor allem mehr Bedürftige – ins Dreimädelhaus in Isenstedt, Hauptstraße 28, kommen, um sich ein Glas Suppe abzuholen.

Peper dankt vor der zweiten Auflage der Suppenküche dem Marktkauf Espelkamp, der die Aktion mit leckeren Bockwürstchen unterstützt hat.