Von Arndt Hoppe

Espelkamp (WB). Endlich wieder Schule in der Schule – und doch war alles irgendwie anders am ersten Schultag im Evangelischen Schulzentrum in Espelkamp seit der Schließung der Schulen wegen Corona. Das Fazit der beiden Schulleiterinnen nach dem ersten Tag ist positiv. „Es war ein gewaltiger Kraftakt, aber es läuft alles rund“, sagen Marie-Luise Schellong (Söderblom-Gymnasium) und Anja Buhrmann (Birger-Forell-Sekundarschule/BFS).

Im Gymnasium ist seit Donnerstag der Abitur-Jahrgang Q2 wieder am Start. Von den 172 Schülern sind etwa zwei Drittel zum Präsenzunterricht erschienen – so lautet die aktuelle Bezeichnung für den Unterricht in der Schule im Gegensatz zum „Distanzlernen“ per Computer. Im zehnten Jahrgang der BFS sind bis auf einige vorerkrankte Schüler alle 145 Jugendliche da. „Denn in der 10. Klasse gibt es Anwesenheitspflicht. Das ist vielfach missverständlich kommuniziert worden“, sagt Anja Buhrmann.

Keine Maskenpflicht an Schulen

Auf Abstand: Lehrerin Eva-Lotta Terberger mit Schülern des Englisch-LK. Foto: Arndt Hoppe Auf Abstand: Lehrerin Eva-Lotta Terberger mit Schülern des Englisch-LK. Foto: Arndt Hoppe

Obwohl nur ein Bruchteil der Schüler wieder in der Schule sind, sind die Herausforderungen riesig. Besonderen Aufwand bedeutet es, die Infektionsgefahr für alle möglichst gering zu halten. „Wir halten uns an zwei grundlegende Vorgaben: Abstand einhalten und besondere Hygieneregeln“, sagt Marie-Luise Schellong. Eine allgemeine Maskenpflicht bestehe dagegen in der Schule nicht. „Diese Richtlinie hat die Bezirksregierung in Detmold am Donnerstag herausgegeben.“ Die Schule setze daher auf die eigene Verantwortung der Schüler, die selbst entscheiden können, ob sie Masken tragen möchten. Die meisten Lehrkräfte trügen jedoch bereits Atembedeckungen. „Ich selbst habe gerade Mathe-Unterricht mit Maske gegeben. Allerdings muss ich sagen, dass es ganz schön anstrengend ist“, sagt Anja Buhrmann.

Abstandsregeln werden eingehalten

Um die Abstandsregeln einzuhalten werden die Schüler in beiden Schulen in Gruppen zu maximal zehn Schülern unterrichtet. Man wundert sich, wie wenig Schüler unter den Vorgaben in einen Klassenraum passen“, sagt Schellong. „Alle sind informiert worden, in welchen Räumen sie sein müssen. Wir haben sogar die zu nutzenden Eingänge vorgegeben und in den Räumen feste Sitzpläne. So können wir bei einer Ansteckung die Infektionskette sehr gut nachhalten.“ Viele weitere Details dienen dem Infektionsschutz, von den Plexiglasscheiben in den Sekretariaten über Beschilderung und Klebestreifen in den Gängen bis hin zu mit Kreide markierten Aufenthaltsbereichen auf dem Schulhof. Denn auch in ihren Pausen müssen die Schüler in den Gruppen unter sich bleiben.

Fragt man die Schüler, sind die Reaktionen durchweg positiv. Sie freuen sich, dass sie wieder in der Schule lernen und sich auf ihre Prüfungen vorbereiten können. Aber gleichzeitig werden von allen die Abstandsregeln sehr konsequent eingehalten.

Weniger Lehrkräfte im Präsenzunterricht

Beide Schulen müssen im Präsenzunterricht mit weniger Lehrkräften auskommen. Beim Söderblom sind laut Schellong 80 Prozent des Kollegium dort einsetzbar, bei der Sekundarschule sind es dagegen laut Buhrmann nur 60 Prozent. „Dabei läuft natürlich parallel der digitale Unterricht für alle Klassen weiter“, betont Anja Buhrmann. „Ich denke, niemand aus unseren Kollegien macht zurzeit nur Dienst nach Vorschrift. Sie sind alle sehr engagiert.“

Zunächst sei wichtig, so die Schulleiterinnen, die Abschlussprüfungen zu organisieren. Die Zeitpläne an beiden Schulen stehen. So ist in der Sekundarschule die erste Prüfungsarbeit am 12. Mai. „Für die einzelnen Abiturprüfungen gibt es aber noch viele Detailfragen zu klären, zum Beispiel hinsichtlich der Raumgrößen für die Klausuren“, sagt Marie-Luise Schellong. Unklar sei etwa auch, wie praktische Sportprüfungen abgehalten werden können bei geschlossenen Hallen. Anja Buhrmann ist grundsätzlich froh, dass die Sekundarschule für die Zehntklässler selbst Prüfungen stellen darf, statt zentraler Prüfungsaufgaben. „Das ist gut für die Kinder, aber es ist mehr Aufwand für die Lehrer.“

Vor den nächsten Schritten ist viel Klärungsbedarf

Schellong und Buhrmann wissen, dass es unter diesen Voraussetzung allein räumlich undenkbar ist, alle Schüler in den Schulen zu unterrichten. „Ab dem 4. Mai sollen weitere Jahrgänge hinzukommen. Aber wir wissen noch nicht, welche das genau sind“, sagen die Leiterinnen des Evangelischen Schulzentrums Espelkamp. Zwar hätten sie, wie sicherlich alle anderen Schulen, im Vorfeld diverse Vorbereitungen getroffen. Aber die Vorlaufzeit von drei Tagen, wie es bei den Abschlussjahrgängen gewesen sei, sei definitiv zu kurz. „Viele Details müssten geklärt werden. Und das braucht Zeit“, sagen beide. Wenn der Unterricht etwa zeitlich versetzt werde, müssten die Reinigungsintervalle verändert werden, wenn die Unternehmen überhaupt die Kapazitäten hätten. Wünschenwert wäre im ländlichen Einzugsgebiet auch ein Runder Tisch mit der Stadt und Busunternehmen, um bei Bedarf zusätzlichen Busverkehrs zu organisieren.