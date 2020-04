Espelkamp-Frotheim (WB/JP). Als Reaktion auf den Müllfund im Osterheider Wald in Frotheim zwischen Kleiholzweg und Diepenauer Straße, der von Spaziergängern gemeldet wurde, hat sich ein Leser des WESTFALEN-BLATTS an die Redaktion gewandt und auf zwei weitere Fundstellen in der näheren Umgebung hingewiesen.

An der Kreuzung von Reiherweg und Hiller Weg hat der Leser erst kürzlich dort abgeladene Müllsäcke und weiteren Unrat entdeckt. Auch an der Kreuzung von Kleiholzweg, Osterwald und Hiller Weg wurde Müll illegal entsorgt. Im Gespräch mit dieser Zeitung sagte der Frotheimer, dass er die Fundstellen am Freitag beim Baubetriebshof der Stadt Espelkamp melden wollte. Er zeigte sich im Gespräch empört über die Häufung von illegal entsorgtem Müll im Osterheider Wald und berichtete davon, dass er erst vor Kurzem aus eigener Initiative Unrat in der Umgebung eingesammelt habe. Mehrere Müllsäcke und auch Autoreifen füllten nach der Müllsammlung später die Ladefläche seines Fahrzeuges.