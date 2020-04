Espelkamp (WB). Ein ganz besonderer „Maibaum” steht auf dem Gelände des Ludwig-Steil-Hofs (LSH) in Espelkamp zwischen den Gebäuden der Psychosozialen Rehabilitation: Bunt geschmückt mit Blumen- und Osterei-Bildern, strahlt er farbenfroh in der Sonne.

Das Besondere daran sind die Rückseiten der wetterfest laminierten Bildtafeln; darauf stehen Worte, die Hoffnung machen. Handschriftlich oder per Computerausdruck stehen dort Sätze wie „Alle menschliche Weisheit liegt in zwei Worten: Harren und Hoffen”, „Nicht das was wir leben, sondern das, was wir hoffen zu leben, macht unser Leben erst lebenswert”.

Botschaften

Literarische Botschaften und Gereimtes wie „Schlägt dir die Hoffnung fehl, nie fehle dir das Hoffen. Ein Tor ist zugetan, doch tausend sind noch offen” (Friedrich Rückert) erfreut die Bewohner und Mitarbeiter. Darüber hinaus gibt es auch biblische oder religiöse Botschaften wie „Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal” (Römerbrief 12,12).

Die Idee zu diesem Projekt ist aus einer Osteraktion hervorgegangen. Das Osterfest ist für alle Christen ein Fest der Hoffnung. Mit diesem Baum soll in Zeiten der Unsicherheit ein dauerhaftes und farbenfrohes Zeichen der Hoffnung gesetzt werden. Der gewohnte Tagesablauf kann nämlich momentan auch bei den Klientinnen und Klienten der Psychosozialen Rehabilitation nicht eingehalten werden.

Unsicherheiten und Ängste führen bei ihnen zu Konflikten und Sorgen, welchen man entgegen wirken kann.

Konflikte und Einschränkungen

Dabei wird am Ludwig-Steil-Hof nach dem Safewards-Modell gearbeitet. Es ist am Institute for Psychiatry in London entwickelt und durch die Fachhochschule der Diakonie komplett auf Deutsch übersetzt worden. Nach Prof. Dr. Michael Löhr, der den Lehrstuhl für Psychiatrische Pflege an der Fachhochschule der Diakonie in Bielefeld inne hat, kann es Konflikte und Einschränkungen verhindern und Partizipation ermöglichen.

Es hilft auch, ein friedliches Miteinander zu erzielen, Sicherheit zu erhöhen und ein besseres Verhältnis zwischen Klienten und Mitarbeitenden herzustellen. Dadurch bleibt mehr Zeit für die persönliche Betreuung.

„Auch wenn die Corona-Krise vorüber ist, soll der Baum an den besonderen Zusammenhalt in dieser Zeit erinnern und für besondere Momente und Nachrichten weiterhin genutzt werden“, erklärt Ralf Kapries, Pressesprecher der Diakonischen Stiftung Ludwig-Steil-Hof.