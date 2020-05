Von Andreas Kokemoor

Esapelkamp (WB). Als Werner Drallmeier aus Fabbenstedt kürzlich sein Waldgrundstück in der Nähe des Auesees betreten hat, erschrak er. Gleich an mehreren seiner groß gewachsenen und dicken Birken standen große Kanister. In die Birken waren große tiefe Löcher gebohrt. Bei näherem Hinsehen entdeckte der 67-jährige Diplom-Agrarwirt, wie das Birkenwasser über Schläuche und Trinkhalme in die Behälter floss.