Die Angebote des Espelkamper Hexenhauses an Hilfen für Menschen in Krisensituationen sind in der Corona-Krise sehr gefragt. Frauenhaus, teilstationäre Einrichtungen, ambulant betreutes Wohnen und die Beratungen werden intensiv genutzt. Foto: Felix Quebbemann

Von Arndt Hoppe

Espelkamp (WB). Wenn die Menschen wegen der Corona-Regeln zwangsläufig mehr Zeit zuhause verbringen, kann das auch zu Stress und Konflikten in den Familien führen. Die Annahme liegt nah, dass auch die Fälle häuslicher Gewalt zunehmen könnten. Sehr gefragt sind jedenfalls in der Zeit der Pandemie die Angebote des Hexenhauses in Espelkamp, also Hilfen und Beratungen in Krisensituationen. „Das Frauenhaus, die Teilstationären Einrichtungen und das Ambulant Betreute Wohnen sind voll und unsere Beratungsangebote werden sehr stark nachgefragt“, sagt Hexenhaus-Geschäftsführerin Elke Schmidt-Sawatzki auf Anfrage.