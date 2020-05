Harting spendet 1000 Masken an die Espelkamper Grundschulen. Maresa Harting-Hertz (Dritte von rechts), Vorstand der Technologiegruppe, hat die Masken übergeben. Judith Schmidt (Schulleiterin der Mittwaldschule, von links), Sven Hagemeier (Schulleiter des Grundschulverbunds Espelkamp-Süd), Jaqueline Lauf (Schulleiterin der Grundschule am Auewald), Christian Franke (Schulleiter der Johannes-Daniel-Falk-Grundschule), Bianca Rüter (Ausbilderin, Harting), Andreas Bredenkötter (Schulamtsleiter) und Bürgermeister Heinrich Vieker freuen sich über diese tolle Aktion.

Auch in Espelkamp öffnen sich nun die Türen der Schulen – beginnend mit den Viertklässlern. In einem Vorgespräch diskutierten die Rektorin der Mittwaldschule, Judith Schmidt, und Maresa Harting-Hertz, Vorstand der Harting-Technologiegruppe, wie der größtmögliche Infektionsschutz in der Grundschule gewährleistet werden könne.

Kindgerecht

Maresa Harting-Hertz sicherte die Unterstützung der Technologiegruppe bei der Besorgung von Mund-Nase-Masken zu. Zur Wiedereröffnung der Schulen konnten 1.000 Masken an alle Espelkamper Grundschulen verteilt werden. Es handelt sich um hochwertige, kindgerechte Masken aus reiner Baumwolle, Ökotex 100-zertifiziert, schadstofffrei und hautverträglich. Sie sind bei 95 Grad Celsius waschbar und wiederverwendbar.

„Wir freuen uns über diese großzügige Spende und bedanken uns im Namen aller Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte,“ betonten die Schulleitungen. Bürgermeister Heinrich Vieker bedankte sich ebenfalls bei Maresa Harting-Hertz für das „großartige soziale Engagement“ für die Bürger der Stadt. Dies habe das Unternehmen mit dieser Aktion erneut unter Beweis gestellt.